El Geoparc de la Catalunya Central, que recentment ha revalidat el segell Unesco, celebra fins a l’11 de juny la Setmana dels Geoparcs Europeus, un esdeveniment d’àmbit continental que vol posar en valor el patrimoni geològic dels diferents territoris on hi ha un geoparc. En el cas del Geoparc de la Catalunya Central, hi ha programades una trentena d’activitats que s’allargaran durant gairebé un mes i que van arrencar aquest cap de setmana amb diverses sortides guiades sobre el terreny. Dissabte es va fer l’itinerari de Rocafort a Casassaies, al Pont de Vilomara i Rocafort, i lun altre pel Pla de Sant Pere, a Navàs. Diumenge es van fer dues sortides més: d’una banda, la Caminada Geoparc per la ruta del romànic montserratí, i de l’altra, una ruta pel Coll d’Estenalles per conèixer la geologia i les roques del Montcau.

Les biblioteques públiques, com és habitual, tindran un paper destacat en aquesta Setmana, organitzant des de contacontes per als més menuts fins a tertúlies literàries, exposicions o xerrades. El president del Geoparc i conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, destaca la importància de poder reprendre aquest esdeveniment en format presencial, i més en l’any en el qual Geoparc de la Catalunya Central ha revalidat la seva inclusió a la xarxa de de Geoparcs Mundials de la Unesco i en què celebra el desè aniversari de la seva creació. Comas assenyala que “la Setmana dels Geoparcs Europeus ha programat activitats per a tots els públics, amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni geològic excepcional que tenim”. També es mostra molt satisfet per la “gran implicació de les entitats del territori, que s’han volcat en la Setmana dels Geoparcs organitzant tot tipus de propostes”. Totes les activitats de la Setmana dels Geoparcs Europeus poden consultar-se a https://www.geoparc.cat/