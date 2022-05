Set mesos després de la seva posada en marxa, el projecte Healthy Communities, de foment dels hàbits saludables, que la Fundació SHE-Fundació La Caixa estan duent a terme a Cardona i Sallent sota el lideratge del cardiòleg Valentí Fuster, compta fins ara amb la participació de 1.335 persones de totes dues poblacions que han decidit involucrar-se en l’estudi.

La resposta és bona, però des de la Fundació es demana als veïns que han estat cridats a participar en el projecte segons una selecció feta a l’atzar i que no en formen part, que s’hi apuntin per intentar arribar a la xifra de les 2.000 persones, que és la mostra que es considera òptima per poder donar el màxim de validesa a l’estudi.

Healthy Communities va enviar cartes la tardor passada a persones d’entre 12 i 85 anys de Cardona i Sallent prèviament seleccionades a través d’un sorteig, convidant-les a convertir-se en partícips d’aquest projecte, que té per objectiu validar científicament que la intervenció en una comunitat té un impacte positiu en els seus hàbits de vida. Per això s’han triat persones a l’atzar, per acostar-se el màxim a la realitat dels municipis, i amb la idea d’arribar a una mostra d’unes 2.000 persones, la meitat de Cardona i la meitat de Sallent. Fins ara, la resposta ha estat similar, amb una predisposició «bastant a parts iguals» entre els dos municipis, apunten fonts de la Fundació, i fan una crida a la participació de tothom qui ha estat cridat. L’estudi analitza paràmetres dels pacients, com el per, l’estatura, el perímetre de la cintura, la pressió arterial, el colesterol, els triglicèrids, la glucosa en sang, o la força muscular, i també té en compte els hàbits de vida actuals, des de l’alimentació, fins a la pràctica de l’esport, el consum de tabac o l’estrès. A partir d’aquí, se’ls dona un informe complet de la seva situació personal, i se’ls fan recomanacions de millora.

«La singularitat d’aquest estudi és que és la primera vegada que s’intervé en dues poblacions en totes les franges d’edat, des dels més joves fins als més grans, aquesta és al fortalesa i el valor afegit que té», apunta un dels membres de l’equip Healty Communities, el Doctor Roberto Elosua, que també integra la coordinació del Projecte REGICOR a l’IMIM-Hospital del Mar i és investigador al projecte HC2030. Ell mateix ha avançat algunes conclusions dels resultats dels mesuraments realitzats fins ara per part de l’equip mèdic de l’Hospital del Mar. Es constata que aproximadament «el 21% de la població mesurada té hipertensió, el 8% té diabetis i el 16,6% pateix colesterol». També es desprèn que «només el 20,7% de la població segueix una dieta saludable».

Unes xifres que el mateix doctor Valentí Fuster considera «preocupants», i per això constata la necessitat de dur a terme aquest projecte, tenint en compte que la seva raó de ser és veure si fent una intervenció comunitària es poden millorar aquests barems a la població intervinguda. I això és el que ja s’ha començat a fer a Cardona, on s’organitzen tallers formatius per fomentar els hàbits saludables i activitats d’oci saludable al poble. Els tallers aborden nou temàtiques com el canvi d’hàbits, l’activitat física, l’alimentació saludable o la bona gestió emocional. Alguns grups ja han iniciat aquests tallers i s’estan obtenint uns bons resultats, segons apunta el doctor Xavier Orrit, coordinador pedagògic de la Fundació SHE – Fundació La Caixa.