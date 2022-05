Súria consolidarà dues de les façanes del castell i obrirà un pas al sobreabsis de l’església

L’Ajuntament de Súria afrontarà una nova fase del projecte de millora del conjunt monumental que formen el castell i l’església del Roser, espai en el qual s’han anat realitzant diverses actuacions al llarg de l’última dècada i mitja. Ara s’ha tret a licitació un projecte d’obres per consolidar dues façanes del castell i obrir un espai de connexió entre el clos del castell i el sobreabsis de l’Església del Roser. Els objectius principals d’aquesta actuació són la millora de la conservació del conjunt, posar en valor diferents elements patrimonials que contenen i avançar en la connectivitat d’aquests edificis que presideixen el nucli del Poble Vell.

Les obres afectaran les façanes oest i sud del castell, malmeses per l’envelliment i el pas del temps, i la façana nord de l’Església del Roser, que delimita l’espai del clos del castell.

També es preveu actuar a la coberta de l’antic absis del temple i a la rampa d’accés al recinte del castell. En total, l’actuació afectarà una superfície de 591 metres quadrats de façana i 39 metres quadrats de l’absis.

Les dues façanes del castell seran objecte de treballs de consolidació per aturar la degradació d’alguns elements, i alhora donar relleu al valor patrimonial de l’edifici. Per la seva banda, l’habilitació d’un pas de connexió entre el clos del castell i el sobreabsis de l’Església permetrà disposar d’un nou itinerari de visita entre aquests dos espais. Actualment, l’únic accés al sobreabsis del temple es fa a través del campanar, tot i que és una connexió que presenta dificultats.

El projecte ha estat redactat per l’arquitecta experta en patrimoni Clàudia Sanmartí Martínez per encàrrec de la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL). La proposta d’actuació s’inclou en el pressupost municipal per a aquest any, amb un cost de licitació de 229.006 euros. El finançament comptarà amb ajuts de la Diputació i de la Generalitat.

El castell de Súria està declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat. L’Església del Roser consta dins l’Inventari del Patrimoni Cultural de Súria.