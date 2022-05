L’alcalde de Navarcles, Josep M. Feliu, deixarà, a finals de maig, el càrrec per motius de salut i Ara Navarcles ha escollit com a relleu a l’alcaldia la regidora Alba Pérez que rebrà el suport de la resta de grups municipals, en virtut de l’acord de govern que estableix que l’alcaldia recau en la llista més votada. Regio7 ja va avançar a principi de maig que Feliu valorava aquesta possibilitat, que ara s'ha concretat.

Feliu explica que “prendre la decisió de deixar l’Ajuntament, tot i ser per motius de salut, no ha estat gens fàcil”, ja que es deu a “la confiança que els navarclins i les navarclines van mostrar-me l’any 2019”. L’alcalde subratlla que “aquesta legislatura ha estat molt difícil i emocionalment dura” i afegeix que “els que m’han vist treballar, m’han trobat sempre al peu del canó. He intentat donar el millor de mi mateix per a tota la gent de Navarcles”.

Per la seva banda, la candidata al relleu de l’alcaldia, Alba Pérez, reconeix que “ser alcaldessa, ara i en aquestes circumstàncies, no entrava dins dels meus plans”, però assegura que “quan entrem a exercir un càrrec públic, ho hem de fer sempre amb voluntat de servir i donar el màxim de nosaltres mateixes”. Pérez es mostra agraïda amb Josep Maria Feliu i tot l’equip de govern “per la confiança a l’hora de dur a terme aquesta tasca” i afegeix que “em sento amb molta força per dur-la a terme”.

La sortida de Feliu del consistori suposarà l’entrada d’un nou regidor del grup municipal Ara Navarcles, Josep Rodellas, que afrontarà “amb ambició i ganes aquest nou repte que m’ofereix l’oportunitat de treballar al servei del poble que estimo”. Rodellas afegeix que l’objectiu de la seva tasca serà “fer un Navarcles millor”.

Rodellas serà l’encarregat de portar les àrees de Mobilitat, Polítiques Digitals i Bon Govern, Serveis Econòmics, Festes i Comunicació, ambdues últimes compartides. Per la seva banda, Pérez portarà Governació, Infància i Recursos Humans. L’Alba, la Nereida, el Josep, la Laura, el Xavi, l’Ernest i el nouvingut Josep Rodellas expliquen que “tenim la voluntat de seguir treballant per Navarcles amb empenta i determinació”.