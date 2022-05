Agents Rurals de Catalunya conjuntament amb l’ONG SEO/Birdlife i la muralista Lourdes Berzas estan duent a terme diferents accions de conscienciació mediambiental a l’Institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada al llarg d’aquesta setmana, que quedaran plasmades en un mural exclusiu.

L’alumnat de 3r d’ESO han pogut escoltar una xerrada dels Agents rurals i de la mateixa Lourdes Berzas, muralista que alhora està pintant una de les seves creacions a l’entrada del centre amb l’ajut del mateix alumnat.

El mural que estan realitzant s’emmarca dintre dels anomenats "Murals contra els delictes ambientals" en el marc del Projecte LIFE Guardians de la Natura, amb la qual l’ONG SEO/Birdlife pretén abordar temes com la caça il·legal, l’ús de verí, la provocació d’incendis forestals, la captura d’aus per a cant o tràfic il·legal.

En concret a l’Institut Cardener s’ha posat especial èmfasi a la captura il·legal de la cadernera a la Catalunya central. Aquest ocell rep el nom del card (planta), a l’igual que el nom del poble de Cardona i del riu Cardener, que dóna nom al propi Institut. El mural que està en ple procés de creació hi farà referència.

Aquest projecte s’està duent a terme aquest mes de maig arreu de tot l’estat espanyol, realitzant-se un mural en un centre de cada comunitat autònoma. L’Institut Cardener ha estat el centre seleccionat a nivell de tot Catalunya per desenvolupar aquesta acció.