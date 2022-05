Relleu a Navarcles: Alba Pérez serà la segona dona alcaldessa del municipi

Alba Pérez Subirana es convertirà en els propers dies en la nova alcaldessa de Navarcles, en substitució de qui n'ha estat batlle des de principi de mandat, Josep Maria Feliu, després que s'hagi anunciat que aquest dimecres s'hagi anunciat que deixarà el càrrec aquest mes de maig per motius de salut.

La futura alcaldessa té 32 anys, és administrativa i manté una llarga vinculació amb la política de base d'ERC, ja que va ser fundadora de la branca juvenil (les JERC) a Navarcles, i ha ocupat diversos càrrecs a les JERC del Bages i de la Catalunya Central.

Alba Pérez era la número 4 de la llista d'Ara Navarcles-AM que va concórrer a les eleccions del 2019. Aquesta formació va obtenir 3 regidors i, per tant, Pérez es va quedar a les portes. De fet, fa menys d’un any que és regidora a l’Ajuntament, ja que hi va entrar el juny del 2021 en substitució de Toni Muñoz, que havia renunciat al càrrec per motius personals i professionals.

Quan es formalitzi el relleu, Alba Pérez Subirana es convertirà en la setena persona que presideix l'Ajuntament navarclí en l'actual etapa democràtica, i en serà la segona dona alcaldessa. L'han precedit en el càrrec, per aquest ordre des de les eleccions del 1979, Josep Maria Carrillo, Secundí Soldevila, Albert Brunet, Maria Carme Alòs, Llorenç Ferrer i Josep Maria Feliu.