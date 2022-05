Relleu a Navarcles: cinc moments clau de l’alcaldia de Josep Maria Feliu

Navarcles viurà a final de mes un canvi d'alcalde. Alba Pérez agafarà el testimoni a Josep Maria Feliu, que aquest dimecres ha anunciat que plega per motius de salut. El batlle posarà punt final a un mandat de tres anys que té cinc dates marcades amb vermell.

12 de juny del 2019: En aquella data, Ara Navarcles-AM, que havia guanyat les eleccions per davant de Junts amb un total de 743 vots i que va obtenir 3 dels 13 regidors, i la CUP i Navarcles En Comú (2 regidors cadascun) van anunciar que havien arribat a un pacte que els portaria a formar govern i que faria alcalde Josep Maria Feliu com a candidat de la llista més votada. Aquest acord, que es va oficialitzar en el ple de presa de possessió celebrat el 16 de juny, va deixar a l’oposició Junts i el PSC, cadascun amb tres representants.

27 de novembre del 2020: Navarcles va estrenar un dels grans projectes heretats ja de l'anterior mandat, el complex esportiu municipal Tres Pins amb piscina coberta i gimnàs, una instal·lació que es va posar en servei més tard del que estava previst inicialment, ja que la recta final va coincidir de ple amb el moment àlgid de la pandèmia. El complex esportiu consta d'un edifici de dues plantes connectat directament amb les piscines d'estiu i amb les pistes de tennis i pàdel.

15 d'agost del 2021: Josep Maria Feliu va haver d'afrontar un dels moments delicats del seu mandat, arrel d'un incident protagonitzat per una regidora que formava part del seu govern, la cupaire Ylènia Morros. En el marc d’un acte de la festa major local, Morros va aturar un monòleg perquè va considerar que era ofensiu. En un moment de l’actuació del monologuista, Morros es va adreçar a l’escenari i li va requerir que no fes bromes sobre diversitat sexual i diversitat de gènere, al considerar que podien ferir a col·lectius minoritaris. Ara Navarcles (partit de Feliu), es va desmarcar de l’acció de Morros i la hi va retreure en considerar que «una regidora de govern no pot censurar un acte prenent una decisió unilateralment». Morros va acabar presentant la seva dimissió del càrrec i el tripartit es va mantenir.

9 de novembre del 2021: La Diputació va posar plenament en servei la llargament esperada rotonda de la plaça d'1 d'octubre, que ha contribuït a donar fluïdesa a un dels principals nusos viaris del nucli urbà de Navarcles. Es tractava d'una obra, el projecte del qual s'arrossegava des de feia anys i que va suposar mesos d'obres en un punt neuràlgic: l'encreuament que hi ha davant de l'hostal Baviera, damunt de la travessera urbana de la carretera BV-1221.

19 de gener del 2022. Gairebé 20 anys després que se’n comencés a parlar, en aquella data Navarcles va vaure com es posava en servei el nou centre d’atenció primària, situat en un edifici de nova construcció a l’avinguda Lluís Companys, que dóna servei als municipis de Navarcles, Mura i Talamanca. El CAP que tenia el municipi, que era de mitjan anys 80, havia quedat petit des de feia anys, la qual cosa feia necessari el nou equipament. La construcció del centre va suposar una inversió de 2,8 milions d’euros finançats pel CatSalut.El 4 de febrer passat el va inaugurar oficialment el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, acompanyat de l'alcalde Josep Maria Feliu.