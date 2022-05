El sector de la restauració del Bages va deixant enrere les dificultats dels dos darrers anys marcats per la pandèmia i, en el marc de la Fira ViBa, farà una demostració de múscul. En aquest sentit, dijous de la setmana vinent, organitzarà un sopar que elaboraran conjuntament 10 xefs de la comarca on, a més, es presentarà la nova Guia Bages Proper, que acaba de sortir del forn. L’àpat i la publicació són dos elements que pretenen mostrar la riquesa del producte alimentari de la comarca i que volen reforçar l’aliança entre la gastronomia i els productors locals.

A les portes del cap de setmana en què els vins de la DO Pla de Bages ompliran el centre de Manresa, dijous vinent l’Oller del Mas serà l’escenari del primer Sopar de la Fira ViBa. Deu cuiners de la comarca prepararan conjuntament un sopar basat en els productes de temporada i de proximitat. A l’inici de l’àpat es presentarà la Guia Bages Proper, que acaba de sortir de la impremta i que recull els productes singulars i els productors locals que els fan possibles.

El president de Bages Impuls, Ignasi Sala, ha destacat durant la presentació del sopar i de la guia que el sector està «mostrant una cuina i una gastronomia basada en el quilòmetre zero», un fet que la pandèmia ha propiciat i accelerat. A més, segons Sala, la conseqüència de treballar amb el producte local és que «ens estem diferenciant de la resta de territoris amb una gastronomia pròpia», gràcies a la riquesa de productes que hi ha a la comarca.

Precisament, aquesta varietat la trobem a la nova Guia Bages Proper, que és un recull dels productes agroalimentaris del Bages. Segons el seu autor i coeditor, Xevi Olivé, la publicació «ha estat concebuda com una eina per ajudar a sortir d’aquests anys tan durs de la pandèmia, que ha castigat alguns productors i sobretot el conjunt del sector de la restauració».

La publicació té capítols dedicats a les verdures i els llegums, l’oli, la carn i els embotits, els formatges i productes làctics, els vins o les cerveses, entre altres. També hi ha un capítol sobre les fleques i pastisseries, i un altre dels mercats i botigues on es poden trobar tots aquests productes i dels restaurants on es poden tastar. El valor de la guia, segons Olivé, «és que permet tenir una visió de conjunt del que s’ofereix al Bages, que trenca amb la imatge de comarca exclusivament industrial que es pot tenir des de fora» i «la singularitat és que no tenim un únic producte que destaqui sinó una varietat que cap altra comarca té».

Aquesta riquesa dels productes del Bages que recull la guia també es vol donar a conèixer al Sopar de la Fira ViBa, que anirà a càrrec dels responsables dels fogons dels restaurants Bacasis, Bages 964, Can Ladis, Cau de l’Ateneu, Espai Gastro Jordi Llobet, La Barca, La Masia de Sallent, Laida, Mas de la Sala i Rosamar, que treballaran en equip per maridar els productes de proximitat amb diferents vins de la DO Pla de Bages.

Els productors locals també seran protagonistes del sopar aportant els seus productes de temporada com a ingredients principals del menú. Destaquen productes de l’horta manresana (de Les Arnaules, Horta de Can Calafell i Cal Climent), la carn del Porc de Palou, de Sant Joan de Vilatorrada, i el pa de Forn de Cabrianes, amb l’obrador a Sant Fruitós de Bages, a més de la col·laboració de Cafès del Bages. El Sopar de la Fira ViBa tindrà lloc el proper dijous, 2 de juny, a l’Oller del Mas. Els tiquets, que costen 56 euros per persona, es poden reservar al web de la fira.

La fira arrenca aquest cap de setmana

La cinquena edició de la Fira ViBa arrencarà aquest cap de setmana amb les visites guiades al patrimoni vinícola, visites populars als cellers, tastos de vins DO Pla de Bages a les vinoteques i la primera edició de la jornada Dones i vi. Pel que fa a les visites al patrimoni vinícola, permetran conèixer alguns dels elements característics de la història del vi a la comarca del Bages, com és el cas de les construccions de pedra seca, però també vil·les romanes, antics cellers o museus.