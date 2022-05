La col·locació d’una vinya al carrer Gran i una mostra de tartanes i carruatges antics són algunes de les novetats de la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet. La festa de recreació històrica se celebra aquest cap de setmana amb una cura especial per a l’ambientació i la decoració, amb la voluntat que el públic es traslladi a l’època en què la pagesia va anar perdent protagonisme i es va acabar imposant el món industrial. El comerç al carrer i les parades d’artesania, alimentació i decoració potenciaran l’oferta comercial.

La Fira del Vapor dona protagonisme als espectacles de carrer i a les accions teatralitzades, amb diferents recreacions (consulta el programa d'actes aquí). L’ambientació es farà notar al carrer Maria Gimferrer amb una àmplia mostra de carruatges i tartanes antigues. En aquest mateix espai hi haurà jocs populars d’època per als infants.

Gastronomia i música

La fira manté la programació dels concerts-vermuts i tampoc no hi faltarà la part gastronòmica. En paral·lel, hi haurà l’Espai Vermusic amb oferta de música i food trucks.

La Fira del Vapor potencia també la ruta La Tapa del Vapor amb la participació de vuit establiments de restauració que oferiran una tapa i una beguda per 4 euros.

D’altra banda, les entitats tindran un espai a la plaça Clavé per explicar el seu dia a dia. Es podrà veure l’exposició Quan les cases feien olor de vi, un projecte de recuperació de la memòria popular de la vinya i el vi al Bages i al Moianès a través de la iniciativa Cep, Tina i Vi. I es convoquen quatre concursos: balcons florals, vestits d’època, d’Instagram i el concurs infantil. (Bases a firadelvapor.cat).