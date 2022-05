Els alumnes de la classe de sisè de l’escola La Serreta de Santpedor, amb la coordinació dels mestres i la comissió de cultura popular de l’escola, ha convocat una trobada d’imatgeria escolar, que tindrà lloc avui. Es tracta d’una iniciativa que vol reunir gegants, nans i dracs d’escoles del Bages.

És un projecte d’escola en que els alumnes organitzen la trobada a partir de diverses comissions. L’objectiu és que els nois i noies aprenguin a organitzar, gestionar i coordinar un acte dins del poble.

Al convidar a diferents escoles del Bages es vol donar a conèixer el poble de Santpedor i per aquesta raó el cercavila passarà pel barri antic travessant les muralles del poble fins a la plaça de l’ajuntament i continuar fins a l’escola, on es farà l’acte final i es lliuraran els obsequis al assistents. La trobada s’iniciarà a les 6 de la tarda amb la rebuda de les colles, berenar i plantada de les figures a l’escola la Serreta. A quarts de 7 s’iniciarà una cercavila per diferents carrers del barri antic fins arribar a l’Ajuntament. Allà tindrà lloc una ballada de les colles i una rebuda per part del consistori. En acabat es farà la tornada cap a l’escola, foto final i comiat de totes les colles conjuntes, amb el lliurament d’obsequis.