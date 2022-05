Rajadell aposta fort per la Mostra de Productes de la Terra, després de dos anys de parèntesi per la covid. Serà la vuitena edició i es farà aquest cap de setmana. Tot i que la mostra pròpiament dita tindrà lloc diumenge, per a aquest dissabte s’han programat visites guiades.

La mostra, que cada any se centra en algun producte concret, es dedicarà enguany als animals de pastura. A Rajadell hi ha explotacions ramaderes amb animals com ara vaques, vedells, xais, cabres i pollastres que comercialitzen els seus productes, i per això l’Ajuntament i la Comissió de Turisme (formada per diferents persones, agents i entitats del poble) van creure oportú fer-ne promoció. Aquest dissabte al matí es faran visites guiades a les explotacions de XicuXai i Masiets&Perich. Seran a les 10 del matí, a les 11 i a les 12, i cal fer reserva prèvia trucant a l’Ajuntament de Rajadell (93 836 80 26) o a enviant un correu electrònic a rajadell@diba.cat. I per a demà a la tarda, a les 5 i a les 6, s’han programat visites guiades a la Vil·la Romana de Sant Amanç a través de Fira Viba. Cal fer reserva a través del web firaviba.cat. Diumenge, 29 de maig, es viurà la jornada central de la Mostra de Productes de la Terra. 27 parades d’alimentació i artesania s’estendran al nucli antic de Rajadell durant tot el matí (de 9 a 3), i es complementarà amb activitats paral·leles per a tots els públics. A 2/4 d’11, es podrà fer una visita guiada al Molí de l’Oli de Rajadell. A la mateixa hora, xerrada «La vida d’un ramat de vaques en llibertat», a càrrec de Masiets&Perich, a la plaça de l’Era. I també a 2/4 d’11, a la sala ACR, taller de feltre a càrrec de Marta Esclusa. Les places són limitades i cal fer inscripció enviant un correu electrònic a rajadell@diba.cat. Entre les 10 del matí i 2/4 d’1 del migdia, es podrà gaudir de les actuacions dels Bastoners de Rajadell, els trabucaires Els Mortarets i l’Esbart Batecs del Grup de Dansa Cor de Catalunya, al nucli antic de Rajadell. A les 11 del matí, es farà una degustació gastronòmica a càrrec del Reguer Espai Gastronòmic, a la plaça de l’Era. A les 12, xerrada sobre «L’ofici de pastor amb ovelles de raça ripollesa». Entre les 11 i 2/4 de 2, espectacle amb Animacions Manelutti, a la plaça de l’Església. De 2/4 de 12 a la 1, música amb Esclat Gosple Singers, a l’Església. I a la 1, entrega del premi #instarajadell22. Al llarg del matí es podran fer passejades en poni, visitar l’exposició de fotografies del concurs d’Instagram, també hi haurà jocs, recinte d’animals i servei de bar. I es podrà disposar d’una furgoneta llançadora per pujar al nucli antic.