Sant Fruitós dissenya el segon pavelló amb gimnàs per a l’escola Pla del Puig

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ja té perfilat el disseny del seu segon pavelló esportiu, que també servirà de gimnàs amb vestidors per a l’escola Pla del Puig, i preveu iniciar-ne les obres al llarg del 2023.

El futur equipament s’integrarà dins la parcel·la del sector del Puig. Allà ja s’hi està acabant de construir l’edifici de l’escola en substitució dels actuals mòdul, que es posarà en funcionament el proper curs, però el pavelló i el gimnàs hauran d’esperar. L’Ajuntament ja té enllestit l’avantprojecte, que ara haurà d’aprovar, i ja s’ha fet amb un treball prou acurat com per poder licitar conjuntament el projecte executiu i l’obra, i així «poder reduir el màxim els terminis», amb la idea d’iniciar la redacció aquest mateix any, i les obres l’any que ve, tot i que l’Ajuntament encara no vol posar data a l’estrena.

L’edifici tindrà dos espais diferenciats i a diferent nivell per l’orografia del terreny

Així ho ha explicat l’alcaldessa, Àdria Mazcuñán, acompanyada dels regidors de Planejament Urbanístic i Territori, David Uró; Educació, Felip Echarri; i Esports, David Ruiz, i de tècnics municipals. Han exposat abastament l’avantprojecte, i han recordat que s’ha hagut de refer el que havia impulsat l’anterior govern de GfP per ajustar-lo a tots els informes requerits, alguns dels quals eren favorables. I és que, aquest equipament es concep amb una doble finalitat educativa i esportiva (com a gimnàs de la nova escola i pavelló fora de l’horari lectiu), i ha de ser apte per a entrenaments i competicions.

L’edifici tindrà dos espais diferenciats i a diferent nivell per l’orografia del terreny. L’un, a peu de carrer, amb la pista poliesportiva, els magatzems, les graderies i dos vestidors; i l’altre, a una cota més alta, amb la recepció, l’espai de gimnàs, un escenari, dos vestidors més i la sala d’instal·lacions.

La pista poliesportiva es podrà patir en dues parts, quan calgui, amb pistes transversals per a la pràctica de diferents modalitats esportives, i també està pensat per poder acollir activitats lúdiques i festives. A la graderia s’hi podrà accedir des del vestíbul , i a la part inferior hi haurà els dos vestidors i els magatzems. L’àrea del gimnàs es concep com una extensió de l’escola, que hi tindrà un accés directe i també connectarà amb la pista esportiva amb una rampa.

En el seu conjunt, l’edifici tindrà dos accessos independents. El principal serà pel nou passatge que s’ha obert pel cantó on hi ha el pavelló actual, i el secundari , a través del pati de l’escola i de l’interior del mateix centre educatiu.

El pavelló actual ha quedat petit

L’alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñán, i els regidors presents a l’acte, han posat en valor la necessitat de disposar d’aquest futur equipament, i que es pugui utilitzar, alhora, a nivell esportiu i educatiu.

I és que el pavelló actual ha quedat petit pel creixement que ha experimentat el poble en els darrers anys que, de retruc, ha suposat un increment del nombre d’esportistes i clubs. Segons el Pla d’instal·lacions i equipaments de Catalunya, l’actual pavelló hauria d’acollir uns 1.675 usos setmanals, i en canvi, n’acull 2.978, de manera que se supera amb escreix el que es considera un ús intensiu de l’espai.

A més, les futures instal·lacions també permetran avançar a nivell de sostenibilitat. A la coberta s’hi instal·laran claraboies que donaran llum natural al recinte, i també plaques fotovoltaiques per donar cobertura a la demanda elèctrica del recinte.