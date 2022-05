L’Ajuntament de Santpedor portarà a terme un treball d’identificació de tots els habitatges que hi ha desocupats al municipi i avaluar quina és la seva situació. Labor que, en part, ha de servir per crear una borsa d’habitatge que permeti ampliar el mercat del lloguer a la població. És un dels compromisos que ha pres el consistori per abordar la problemàtica de l’habitatge al municipi (essencialment, la contraposició entre immobles buits i manca de pisos i cases de lloguer), després que en el darrer ple municipal aprovés una moció en aquest sentit, i amb un seguit de pautes molt concretes.

El text el va presentar el grup municipal CUP-Amunt, que és a l’oposició, però va prosperar amb els vots favorables de totes les formacions (inclòs ERC, que té l’alcaldia), amb l’única excepció de Junts (soci de govern dels republicans), que va optar per l’abstenció. Amb aquesta aprovació, l’acord estableix que, d’entrada, s’elaborarà un Pla d’Acció Municipal d’Habitatge i un estudi «per tal d’identificar tots els habitatges desocupats a Santpedor i la seva situació» per, en paral·lel, iniciar els tràmits per a la creació d’una oficina local d’habitatge «per tal de gestionar una borsa d’habitatge i el parc immobiliari públic, assessorar jurídicament les persones llogateres, oferir vies de mediació en conflictes entre persones llogateres i propietat i realitzar un seguiment sobre l’accés a l’habitatge de Santpedor».

Seria a través d’aquesta oficina que es crearia una borsa d’habitatge per a persones propietàries i persones llogateres, per tal que es puguin posar a disposició de l’Ajuntament habitatges buit per tal que el consistori el gestioni a través de lloguers assequibles, de masoveria urbana, compartició «o altres alternatives a la compra o lloguer tradicionals». Per fer-ho possible, l’Ajuntament haurà d’estudiar l’oferiment de garanties de pagament i manteniment, ajudes a la rehabilitació dels immobles i bonificacions fiscals.

En aquest sentit, l’acord també demana impulsar l’aplicació d’un recàrrec del 50% sobre la quota de l’IBI d’aquells immobles d’ús residencial que es trobin «en situació de desocupació permanent sense justificació expressa», d’acord amb la legislació catalana sobre habitatge, i també augmentar el parc immobiliari públic destinat a lloguer social i assequible «explorant totes les possibilitats existents, com ara l’opció de tanteig en habitatges provinents de grans tenidors, la compra de pisos socials o la cessió de solars públics».

Altres mesures que es recullen en la moció com a compromís per fer-les efectives són les d’iniciar el procediment per declarar Santpedor com a àrea amb mercat d’habitatge tens, mecanisme de caràcter excepcional per donar solució a la situació d’aquells territoris que es troben especialment en risc de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti accedir-hi a tota la població (si s’acredita el compliment de les condicions establertes en la normativa vigent). També «fomentar el model de promoció cooperativa d’habitatges, a través de la cessió d’ús de solars públics» i estudiar en futures modificacions del POUM la inclusió d’increment d’Habitatge Protegit.