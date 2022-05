L'Ajuntament de Súria i la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener porten a terme revisions periòdiques especials a la via pública per identificar l’ADN d’excrements canins que no hagin estat recollits. Aquestes actuacions són a càrrec de l’agent cívic de la Mancomunitat, amb el suport de la Policia Local i del servei de neteja viària. Els recorreguts es defineixen a partir de les problemàtiques que hagin estat detectades en els diferents barris de la vila.

L’actual Ordenança Municipal de protecció, control i tinença d’animals estableix que els propietaris de gossos poden ser sancionats amb multes a partir de 100 euros si no recullen els excrements dels espais públics o privats d’ús públic. En cas de reincidència, la sanció pot superar els 400 euros. També s’aplica aquest mateix règim de sancions per dipositar les defecacions dels animals fora dels llocs destinats a aquesta finalitat, o per deixar-los orinar en façanes d’edificis i mobiliari urbà. Cal portar sempre una ampolla o envàs per a la neteja de l’orina. Súria compta amb papereres especials per a excrements de gossos al centre urbà i a diferents barris de la vila. Els excrements d’animals també es poden llançar als contenidors de rebuig.