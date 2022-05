Tres contenidors s'han cremat aquesta matinada a Sant Vicenç de Castellet en poc més d'hora i mitja. Segons han informat els Bombers, el primer ha cremat a les 12 i 20 minuts de la matinada al passatge dels Catalans. A la 1 i 37 minuts ha cremat el segon al carrer de Sant Valentí i a la 1 i 57 el tercer, al carrer de Goya amb el del Bisbe Perelló.

Precisament aquesta setmana, a Manresa, els Mossos han detingut una noia de 24 anys com la presumpta autora de l'incendi de fins a vint contenidors en un recorregut per onze punts de la ciutat. Sumats els que ja havien cremat fins ara durant aquest any, eleva a 37 els contenidors cremats, que ja són més que en tot l'any passat.