En el marc de la Fira Viba, Sant Fruitós de Bages acollirà avui la primera edició de la jornada Dones i vi, que vol ser l’altaveu de les dones que formen part del sector de la viticultura a través d’una tarda de tertúlies on, amb el vi com a fil conductor, es parlarà de terra, sostenibilitat, elaboració i exportació, però també de criança i família.

La directora de l’INCAVI, Alba Balcells, serà la dona que presentarà la trobada, amb la conducció de la periodista especialitzada en el món del vi Ruth Troyano, acompanyades per la sommelier Clara Antúnez, qui dirigirà el tast de vins.

Les acompanyaran Núria Altés, d’Herència Altés (DO Terra Alta); Carlota Pena, de Vinyes d’Olivardots (DO Empordà); Judit Llop, de Viticultors del Priorat/ Morlanda (DOQ Priorat); Anna Berenguer, d’Artium (DO Pla de Bages); Elisa Ribé, de Mas Bella (DO Tarragona); Roser Amorós, de Flying winemaker (DOQ Priorat, DO Tarragona, DO Conca de Barberà); Anna Castillo, de Turisme de Manresa; Pilar Just del Celler Sant Rafel i presidenta de la DO Montsant; i Marta Giró de Giró del Gorner (DO Cava/ DO Penedès).

L’acte tindrà lloc a partir de 2/4 de 6 de la tarda a l’exterior del Museu de la memòria de la vinya i el vi, on compartiran una sobretaula amb els i les assistents a la trobada.