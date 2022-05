La Casa-La Granja El Mujal de Navàs acollirà avui, a les 8 del vespre, la presentació del llibre Amic-Amddukkl, que difon el llegat del metge i cooperant Fernando Fonseca. La publicació, ideada per la vídua de Fonseca, la cineasta amb arrels navassenques Fina Sensada, compta amb text del també navassenc Quim Pujolar i il·lustracions del ballarí Nacho Duato.

Fernando Fonseca, que va morir el 2014, va ser un cirurgià ortopèdic, president de Metges del Món a Catalunya, que va dedicar gran part de la seva vida a persones necessitades de barris marginals i països pobres. El seu treball ha inspirat la Fundació que porta el seu nom, amb seu a Terrassa. El seu objectiu és dotar de recursos i eines els metges que hi ha en aquests països, sobretot de l’Àfrica, per capacitar els nens i nenes amb problemes de mobilitat de mans i peus. Durant la presentació s’estrenarà la composició amb dansa Gràcies amic, creada per Carles Pujolar basant-se en el conte, que inclou textos en català i en amazic.