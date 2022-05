Sant Vicenç de Castellet acull aquest cap de setmana la 14a edició de la Fira del Vapor, que està focalitzada a recrear la vida quotidiana de finals del segle XIX i principis del segle XX al municipi. «Cada any la temàtica és diferent però sempre està ambientada en aquesta època», va explicar Jordi Palma, regidor de Cultura i Administració de l’Ajuntament de Sant Vicenç. L’edició d’enguany porta el lema «Del món rural al món industrial» i està dividida en dos blocs: «Al matí ens centrem en el món rural i a la tarda en l’industrial», va afegir Palma, qui es mostrava molt satisfet «de veure la resposta de la ciutadania gaudint de la cultura» perquè ahir des de primera hora del matí els carrers estaven plens de gom a gom. També va destacar que «hi havia ganes de reprendre aquesta activitat després del parèntesi per la pandèmia».

Quan faltaven uns minuts per a les 12 del migdia, la plaça d’Anselm Clavé ja era plena de gent que buscava refugiar-se del sol per veure Colors de verema, un espectacle de teatre, dansa i cant a càrrec de la Societat Coral l’Estrella (Grup de teatre Cul-i-seu), l’Esbart Dansaire Santvicentí i l’Associació Musical Castellet. Un cop va finalitzar, a 2/4 d’1, va donar inici a la cercavila La fil·loxera, a la mateixa plaça Clavé, i va finalitzar a la plaça de l’Ajuntament. A les 7 de la tarda hi va haver una altra cercavila amb inici a la plaça d’Onze de Setembre i final davant de l’ajuntament. A continuació, a 2/4 de 8, es va realitzar la representació Olors de fàbrica, a càrrec de la Societat Coral l’Estrella (Grup de teatre Cul-i-seu), l’Esbart Dansaire Santvicentí i l’Escola de dansa Margarita. Aquests quatre espectacles es podran tornar a veure avui en el mateix espai i horari. A més, al llarg del dia també hi haurà un concert-vermut i ball de sardanes a la plaça de l’Ajuntament, un tast de vins a l’Espai Ateneu i tallers infantils al carrer de Maria Gimferrer, entre d’altres. A part de les parades d’artesans, comerç i entitats locals i de firaires de la comarca.

Toni Fornells, com a representant d’Entorn Produccions, va assenyalar que ells s’encarreguen de dissenyar un guió-esquema dels espectacles per a les diferents entitats i, d’aquesta manera, actuar com a «catalitzador d’història». També va fer referència que la fira està diferenciada per dos trams. D’una banda, la representació de com era la vida al món rural abans de l’arribada de la fil·loxera i, de l’altra, com els pagesos es van quedar sense producció i van haver d’anar a treballar a les fàbriques.