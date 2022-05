Queda menys d’un any, el diumenge 28 de maig del 2023, per a les eleccions municipals, i al Bages la majoria dels partits que hi concorreran ja han engegat la maquinària per nomenar els candidats i començar a confeccionar les llistes, conscients de les dificultats que tenen per trobar gent que s’hi vulgui involucrar. Lluny de l’eufòria amb què es va viure el procés, a favor o en contra, ara els partits noten la desafecció política que ja fa un temps que s’arrossega i que s’ha accentuat amb les crisis derivades de la pandèmia i de la guerra. Tanmateix, confien que el municipalisme pugui esquivar aquest desgast, i per això aspiren a igualar o fins i tot superar la quantitat de llistes presentades a la comarca el 2019, encara que sigui amb més esforç.

Ens trobem sobretot que les alcaldies estan desgastades pel tema de la covid, i per altra banda, cada vegada hi ha més desafecció i la política està més desacreditada», apunta la presidenta d’ERC al Bages, Marta Viladés. Tanmateix, «en el món local la gent es veu més implicada i reflectida perquè pots veure més directament l’impacte de les teves accions, i això acaba sent un incentiu. La política local té de bo que regidors i alcaldes són propers, i aquesta desafecció no es dona d’una manera tan extrema». És en aquest context que ERC treballa amb l’objectiu de presentar llistes als 30 municipis de la comarca, també a Marganell i Castellfollit, on el 2019 no van tenir presència, «i consolidar les 15 alcaldies, i fins i tot guanyar-ne més».

Junts per Catalunya també confia a tenir presència a tot el Bages, malgrat que aquesta vegada Junts i el PDeCAT no concorreran plegats (vegeu el desglossat). «És un objectiu de màxims però ho intentarem», apunta el president comarcal del partit, Antoni Massegú, conscient també de la dificultat que suposa. «Hem passat una pandèmia molt dura i ara la guerra d’Ucraïna, i es nota un cert desencís i desmoralització general, però acabes trobant gent que en té ganes i que et diu que no s’implicaria en unes altres eleccions però a nivell municipal voldrien poder fer el camp de futbol que els falta o arreglar aquest o aquell carrer», apunta.

Des del PDeCAT, la seva presidenta al Bages, Ivet Castaño, també afirma que es nota aquesta desafecció, «per part de tots els partits», però igualment apunta a la «doble vessant» que diu que aporta la política municipal «perquè et roba moltes hores i costa trobar gent, però d’altra banda és una gran il·lusió poder fer aquest servei al teu municipi». En aquest sentit, sosté que el repte dels partits és poder trobar l’equilibri «entre aquesta gran experiència personal i vital i la complexitat dels moments pels que travessa el país». El PDeCAT no es presentarà com a tal a les municipals del 2023, sinó que ho farà «donant suport en format de coalició a un ampli espai de centre i amb diferents partits, d’àmbit local».

El PSC es veu «amb força»

Al PSC, les dificultats per trobar gent també hi són però menys que en altres ocasions, assegura el primer secretari de la Federació XI del partit al Bages, Berguedà i Solsonès, Cristòfol Gimeno. «Fa tres anys, el debat i el posicionament general que imperava girava al voltant de l’independentisme», i en canvi, diu que el partit ho té més fàcil «ara que molta gent s’ha donat compte que això no té gaire recorregut i vol treballar per projectes més concrets des de la política local i no pas posant la política local al servei d’una ideologia». Per això «estem contactant amb més gent i també se’ns n’acosta més», i el partit «està engrescat i es veu amb força per aconseguir més presència i representació a més municipis que el 2019 a totes tres comarques».

El pes del municipalisme

Els Comuns també confien que tindran més llistes que el 2019 a la Catalunya Central. I és que la formació es vol «consolidar i créixer allà on ja som i presentar-nos en les localitats on fins ara no teníem presència o no havíem obtingut representació el 2019», sosté el co-coordinador dels Comuns a la Catalunya Central, Josep Joan Roda. Admet que no serà fàcil per les dificultats que hi ha de trobar gent. «Ha passat sempre, i en circumstàncies especials com tenim ara, potser encara més», en referència a la desafecció política que es viu en general amb el desgast del procés, la pandèmia i la guerra d’Ucraïna.

En aquest context, ser a una llista «comporta una gran responsabilitat, que a vegades espanta i fa que hi hagi persones que no es vulguin posar al capdavant», afegeix Roda. Però per això «la política municipal és tan important», insisteix, i recorda que «el món local és qui ha estat a primera línia de la trinxera davant la pandèmia, perquè és la primera porta on truca la ciutadania».

La voluntat de la CUP també és «créixer» i presentar més candidatures que el 2019, «però l’important és que siguin reals i puguin arribar a tenir representació», sosté l’exalcalde de Navàs, Jaume Casals, que és membre del secretariat nacional de la formació i que integra l’àrea de municipalisme. El partit es presentarà «allà on veiem que hi ha un suport i que es pot organitzar la gent», fugint de la idea de voler arribar a tot arreu «sense que hi tinguem un mínim suport». En paral·lel, es traballa «per corregir el desencant que hi ha en la societat», i que Casals defineix com «una barreja entre la desafecció política, la pandèmia i altres elements que fan, per exemple, que les reunions no siguin tan nombroses com abans». I és que «venim d’un esforç intens per part d ela població que ha donat lloc a un cert desencant que afecta tots els partits», i en la qüestió catalana «veient que l’estat hi posa tota l’empenta sense que hi hagi una estratègia clara a nivell de país, molta gent opta per la prudència».

Incertesa a Cs i al PP

Al Bages, Cs voldria consolidar l’espai assolit el 2019 al Bages, on va obtenir regidors a quatre municipis dels set on es va presentar, «però ens costarà més», apunta el coordinador del partit a la comarca, Antonio Espinosa, conscient que «ni l’afiliació ni el partit no estan com fa quatre anys, ni la marca té ara la força que tenia». Tanmateix, «la voluntat de la direcció es presentar-nos als mateixos municipis, i confiem que trobarem prou gent per fer llistes».

Pel que fa al PP, que el 2019 es va presentar en cinc municipis del Bages i només va aconseguir un regidor a Monistrol, el seu president comarcal, Jaume Mira, té assumit que «les municipals per a nosaltres sempre són molt difícils, i als pobles petits més». Diu que «molta gent és reticent a posicionar-se públicament formant part d’una llista». En el cas dels populars «hi va influir molt el procés, i ara, els problemes que ha generat la pandèmia i la crisi econòmica ho acaben de complicar més». De totes maneres, la direcció del partit insisteix que cal fer candidatures, i en alguns casos això es pot traduir en llistes fantasma. «Jo sóc poc partidari de buscar gent d’on sigui perquè un candidat de fora no el coneix ningú, i no el votaran tant», conclou Mira.

Junts i PDeCAT afronten el repte d’anar separats Per primer cop JxC i el PDeCAT aniran per separat en unes eleccions municipals. O coma mínim d’entrada, tenint en compte que « si Junts volgués fer una coalició en alguns municipis, per part nostra estaríem disposats a estudiar-ho», apunta la presidenta del PDeCAT al Bages, Ivet Castaño. De fet «estem en un altre paradigma», sosté, de manera que el PDeCAT no es presentarà com a tal sinó que donarà suport a grups municipalistes. «Òbviament, és una dificultat més perquè hi ha una segmentació de l’espai», diu Antoni Massegú, president comarcal de Junts, «però hem de mirar de ser el màxim de generosos i mantenim l’objectiu d’arribar a tota la comarca».

Un procés a diferents velocitats que ja ha fet públics els primers noms ERC i Junts ja han confirmat alguns candidats al Bages, mentre que PP i Cs tot just ara engeguen la maquinària Falta un any per les eleccions i és a partir d’ara que els partits premeran l’accelerador per confeccionar les llistes, per bé que la majoria ja hi han estat treballant, a diferent ritme, i ja s’han donat a conèixer alguns candidats. De moment, al Bages s’han fet públics candidats d’ERC i Junts. Per part dels republicans, que fa un any ja van crear un grup operatiu municipal per encarar el final del mandat i les eleccions del 2023, els alcaldables són Marc Aloy, a Manresa; Adriana Delgado, a Sant Vicenç; i Salvador Busquets, a Navàs. Junts també n’ha presentat tres, i a diferència d’ERC, s’estrenen com a caps de llista: Ramon Bacardit a Manresa, Eduard Mata a Sant Joan i Dani Mauriz a Sant Vicenç. Altres partits com el PSC, tenen la maquinària en marxa «de fa mesos», i tot i que tenen alguns candidats confirmats encara no s’han fet oficials. Hi ha un calendari a nivell nacional «per no fer un degoteig», explica el secretari de la Federació XI, Cristòfol Gimeno, i es donaran els primers noms entre juny i juliol. Els comuns han estat treballant a escala nacional per anar plegats amb Podem «com a primer pas imprescindible» per iniciar, ara, l’elecció de caps de llista, i les candidatures a partir dels processos de primàries. I la CUP, dona autonomia als municipis per anar avançant, si bé a nivell nacional, el nou secretariat, que vol reforçar el municipalisme, es va constituir el març, sense que s’hagi fet oficial cap nom al Bages. La direcció de Cs ja ha començat a perfilar candidats, però encara no n’ha confirmat cap del Bages, i el PP prepara una reunió a nivell conjunt la setmana que ve a Barcelona on també es començaran a definir els caps de llista.