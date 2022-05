Endesa invertirà aquest 2022 un total de 17,5 milions d’euros en la campanya d’estiu, segons ha anunciat aquest dimarts, dels quals 2,4 milions aniran destinats a la Catalunya Central. El pla, segons ha detallat la companyia, té tres eixos principals: la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, l’ús d’helicòpters per a fer termografies i vídeos HD i inspeccions visuals amb la introducció de noves tecnologies, així com les revisions de totes les instal·lacions de la Companyia.

La novetat de la campanya de boscos d’aquest 2022 és l’ús d’una màquina per desbrossar teledirigida, que se suma a les metodologies que s’han fet servir fins ara per tal de crear corredors sota les línies elèctriques. El nou aparell, que es comanda a distància, ha de permetre millorar les condicions de seguretat i salut de les persones que executen treballs de tala i esporga (no pateixen vibracions, ni fatiga, i tampoc inhalen els gasos de combustió) i minimitzar el risc d’accidentalitat, ja que no bolca.

Endesa ha subratllat que totes tres actuacions es realitzen de forma continuada i periòdica arreu del territori, però n’hi ha una que es realitza de forma especialment intensiva cada tres anys. Es tracta de l’escaneig làser del 100% de les línies aèries d’alta tensió amb una combinació de tecnologia GPS i sensors làser, anomenat LIDAR (Light Detection And Ranging). Mitjançant aquest sistema s’ha creat un fitxer informàtic amb un núvol de punts georeferenciats que, des d’una aplicació, permet mesurar quines són les distàncies entre els cables i la vegetació, així com fer estudis de creixement de la massa forestal, una informació molt útil a l’hora de preveure treballs de tala i esporga selectiva.

Aquesta temporada, més enllà de controlar les distàncies per efectuar la tala i poda i comprovar, a posteriori, que s’ha fet correctament, també permetrà la detecció i identificació ràpida de defectes. L’eina, totalment dissenyada a les necessitats de la Companyia encaminades a realitzar aquestes tasques, permet també disposar d’imatges en 3D i fotografies d’alta qualitat, com si un street view es tractés.

D’aquesta manera, segons la companyia, la nova tecnologia possibilita agilitzar en molt els processos de resposta, reduir desplaçaments de les brigades -tot minimitzant, en conseqüència, accidents laborals in itinere- i, per tant, desplegar menys vehicles en camp, amb la qual cosa també es contribueix en la reducció de les emissions de CO2.

Control i neteja de la massa vegetal

Del total de 99.187 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té a Catalunya, el 53% són aèries –és a dir, 52.696 quilòmetres– i, per tant, estan subjectes d’alguna manera a zones boscoses o amb vegetació. L’especial orografia dels boscos, com a element viu, que creix i canvia constantment, fa que la Companyia –conscient de les dimensions de la seva xarxa– destini una inversió singular per protegir els espais forestals catalans, seguint les seves directrius de sostenibilitat i protecció ambiental. Es focalitzen els espais boscosos i d’altres especialment sensibles que reclamen una protecció i una dedicació màxima. En concret un 97,1% de les línies d’alta tensió (AT) que hi ha repartides pel territori són aèries, mentre que de mitjana tensió (MT) en són un 52,9% i de baixa tensió (BT) un 50%.