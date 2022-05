L’Ajuntament de Navarcles celebrarà avui, a les 7 de la tarda, un ple ordinari on entre els punts de l’ordre del dia hi ha la renúncia de l’alcalde de la població, Josep Maria Feliu (Ara Navarcles), que la setmana passada va anunciar que deixava el càrrec per motius de salut. L’escollida per substituir Feliu és la regidora Alba Pérez Subirana, que li agafarà el relleu aquest proper mes juny.

El ple extraordinari per a la proclamació de la nova alcaldessa de Navarcles, que se celebrarà en les properes setmanes, seguirà el protocol habitual amb la constitució de la mesa d’edat, la proclamació de candidatures i posteriorment la votació. És previst que Pérez rebi el suport de la resta de grups municipals en virtut de l’acord de govern que estableix que l’alcaldia recau en la llista més votada. Alba Pérez agafarà el testimoni a Josep Maria Feliu, que dimecres passat va anunciar que plegava, una decisió que assegurava que «tot i ser per motius de salut, no ha estat gens fàcil». Reconeixia també que aquesta legislatura «ha estat molt difícil i emocionalment dura». La sortida de Feliu del consistori després de tres anys de mandat suposa l’entrada d’un nou regidor del grup municipal Ara Navarcles (vinculat a ERC), Josep Rodellas, que serà l’encarregat de portar les àrees de Mobilitat, Polítiques Digitals i Bon Govern, Serveis Econòmics, Festes i Comunicació, les dues últimes compartides. Per la seva banda, Pérez portarà Governació, Infància i Recursos Humans. Josep Maria Feliu va ser investit alcalde el 15 de juny del 2019, com a cap de la llista mes votada a les eleccions. En aquells comicis, Ara Navarcles va assolir tres regidors, els mateixos que Junts per Navarcles i que el PSC, però els republicans van obtenir més vots i van formar una aliança de govern, que encara mantenen, amb els dos regidors de la CUP i els també dos regidors de Navarcles En Comú.