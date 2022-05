La Gerència de l’ICS a la Catalunya Central ha rebut aquest dimarts els nous residents de medicina i infermeria familiar i comunitària, que s’incorporen a partir d’aquest dimecres als equips d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut al Bages, Berguedà, Moianès, Anoia i a Osona.

Del total de nous residents que s’incorporen aquest any, 12 ho fan a infermeria, 4 per cada servei d’atenció primària (Anoia, Bages-Berguedà i Osona); i 4 a medicina, 3 al Bages-Berguedà i 1 a Osona.

Pau Roca Montero és un dels metges de família que s’han incorporat formalment a la Unitat Docent Multiprofessional de la Catalunya Central. És de Sant Cugat del Vallès i tenia clar que volia fer la residència en un entorn rural. Explica que “jo concebo que la medicina és poder conèixer el pacient i seguir-lo al llarg de la vida i això només es pot fer des de l’atenció primària. Tot i els inputs negatius que he rebut, jo crec en la sanitat pública i en l’atenció primària per la relació propera entre metge i pacient i he triat la Catalunya Central perquè buscava un entorn més tranquil”.

Amparo González és gallega i ha decidit traslladar-se a Berga a fer la seva residència d’infermeria, i explica que “m’agrada més el món rural i Berga reuneix tots els requisits que em motiven a venir-hi a viure i a treballar. A més, que sigui el primer any que reben les residents d’infermeria també és una motivació extra”. Es preveu que, en els propers mesos, s’incorporaran més professionals de medicina familiar i comunitària per cobrir les places que han quedat vacants