Falta un any per les eleccions i és a partir d’ara que els partits premeran l’accelerador per confeccionar les llistes, per bé que la majoria ja hi han estat treballant, a diferent ritme, i ja s’han donat a conèixer alguns candidats.

De moment, al Bages s’han fet públics candidats d’ERC i Junts. Per part dels republicans, que fa un any ja van crear un grup operatiu municipal per encarar el final del mandat i les eleccions del 2023, els alcaldables són Marc Aloy, a Manresa; Adriana Delgado, a Sant Vicenç; i Salvador Busquets, a Navàs. Junts també n’ha presentat tres, i a diferència d’ERC, s’estrenen com a caps de llista: Ramon Bacardit a Manresa, Eduard Mata a Sant Joan i Dani Mauriz a Sant Vicenç.

Altres partits com el PSC, tenen la maquinària en marxa «de fa mesos», i tot i que tenen alguns candidats confirmats encara no s’han fet oficials. Hi ha un calendari a nivell nacional «per no fer un degoteig», explica el secretari de la Federació XI, Cristòfol Gimeno, i es donaran els primers noms entre juny i juliol. Els comuns han estat treballant a escala nacional per anar plegats amb Podem «com a primer pas imprescindible» per iniciar, ara, l’elecció de caps de llista, i les candidatures a partir dels processos de primàries. I la CUP, dona autonomia als municipis per anar avançant, si bé a nivell nacional, el nou secretariat, que vol reforçar el municipalisme, es va constituir el març, sense que s’hagi fet oficial cap nom al Bages.

La direcció de Cs ja ha començat a perfilar candidats, però encara no n’ha confirmat cap del Bages, i el PP prepara una reunió a nivell conjunt la setmana que ve a Barcelona on també es començaran a definir els caps de llista.