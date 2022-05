Santpedor va viure un cap de setmana farcit d’activitats en el marc del Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones, amb l’objectiu de fer difusió de l’estat de salut de les dones, de les seves necessitats i demandes, i del compromís de les administracions per donar-hi resposta.

La mostra de les passions curatives a càrrec de dones santpedorenques va omplir dissabte a la tarda els carrers del barri antic, amb poesia, música, dansa i pintura. Una activitat organitzada per l’Ajuntament de Santpedor conjuntament amb la comissió de voluntàries.

Diumenge prop d’un centenar de persones van participar a la matinal d’orientació, amb punt d’inici des de la plaça Gran U d’Octubre i amb la col·laboració del Club d’Orientació de la UPC. Abans de començar es va fer una xerrada explicant la dinàmica de l’activitat.

El taller per explorar la condició de ser dona, d’agermanament i sororitat Cercle de dones, a càrrec de Marta Bosch, mare, doula i acompanyant de processos vitals, va tancar diumenge a la tarda els actes a l’entorn del Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones, que estaven impulsats per l’Ajuntament de Santpedor, i que van tenir molt bona rebuda i èxit de participació.