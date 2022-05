Des de temes recurrents com pressió per a la millora de les infraestructures viàries i ferroviàries de la comarca, fins a noves qüestions que sorgeixen vinculades amb la transformació energètica i la proliferació de camps eòlics i solars o aspectes socials derivats de la crisis que pot acabar generant la guerra d’Ucraïna. Són les principals línies programàtiques que els patits posen sobre la taula, i que marcaran l’agenda política de cara al proper mandat a la comarca.

«El principal repte de cada municipi haurà de ser el de superar les crisis que estem vivint», apunta Antoni Massegú de Junts per Catalunya, en referència «als efectes de la covid que encara estem arrossegant, i als d’una guerra de la qual encara en desconeixem les dimensions». En aquest sentit, sosté que a nivell municipal els ajuntaments també hauran de decidir «com afronten les ajudes dels Next Generation, i hauran de veure molt bé on es destinen». En paral·lel, considera que «una altra qüestió clau és la transició energètica i la creació d’indústria i l’atracció d’empreses vinculada a la millora de les infraestructures de la comarca»

La qüestió de la mobilitat està molt present en tots els partits, com un tema recurrent que tots reivindiquen per bé que no s’acaba de desencallar. Per aquest motiu «cal que continuem anant units per demanar-ho», sosté Ivet Castaño del PDeCAT. I és que «és des de la força municipalista que pot tenir sentit aquesta demanda, i és més fàcil que els governs ens escoltin si pressionem des de la força i la unitat». També des de Cs, Antonio Espinosa apunta a la necessitat de «lluitar per la millora del transport i les infraestructures, tant de passatgers com de mercaderies, perquè és una mancança estructural que afecta el territori amb conseqüències a nivell econòmic i comercial i l’hem d’afrontar amb determinació».

Les millores en la mobilitat també estan molt presents en les demandes dels Comuns, amb la idea de «donar més espai a la gent i menys al cotxe», apunta Josep Joan Roda, i posa en valor la necessitat de «fer uns pobles i ciutats més verds, que siguin la punta de llança contra el canvi climàtic». També parla «d’enfortir les polítiques de cohesió social a través dels serveis públics, i fer-ho en col·laboració amb la ciutadania organitzada», així com «protegir el teixit productiu per generar llocs de treball i evitar que la gent marxi dels nostres pobles».

L’àmbit social també està en el punt de mira d’ERC. Marta Vilalta remarca la necessitat de fer polítiques a nivell municipal encaminades a «ajudar els més vulnerables per reduir al mínim les desigualtats», i a l’hora «fer front a la transició energètica, sobretot després de la crisi en què ens trobem actualment».

Per la seva banda, la CUP remarca la necessitat d’incentivar la gestió directa a nivell municipal i comarcal «evitant externalitzacions i recuperant la gestió encara que sigui per part de 3 o 4 ajuntaments que es puguin ajuntar», sosté Jaume Casals. També destaca la «necessitat de guanyar independència a nivell energètic, amb la idea de desconnectar tant com puguem de les grans empreses elèctriques, que són les que estan adulterant el mercat, fomentar les energies renovables als edificis, promoure les plaques solars en edificis públics, o impulsar comunitats energètiques locals...». També proposa «promoure la sobirania alimentària i millorar la gestió de l’habitatge».

Finalment, Cristòfol Gimeno, del PSC, demana que la Generalitat «estigui al costat dels ajuntaments», amb l’impuls de lleis com la de l’escola d’administració pública, l’avantprojecte de llei dels governs locals, o el de l’estatut dels municipis rurals», entenent que «els ajuntaments han de formar part d’aquestes millores des de la proximitat i el coneixement de què necessiten els veïns».