Feliu deixa l’alcaldia de Navarcles emocionat i agraït a tot el poble

Josep Maria Feliu va celebrar ahir el seu últim ple com a alcalde de Navarcles, després que hi va presentar la renúncia per motius de salut, com ja havia anunciat dies abans. Ostentava el càrrec des del 2019, quan va encapçalar el govern sota les sigles d’Ara-Navarcles (vinculat a ERC) i en coalició amb els regidors de la CUP Amunt i de Navarcles En Comú-En Comú Guanyem, a qui ahir va agrair el suport rebut, com també «el bon tarannà de l’oposició», tant del PSC com de JxC.

En el seu discurs de comiat al final del ple, i quan encara falta un any per les eleccions municipals, Feliu no va voler entrar encara a fer valoracions de l’actuació del mandat, però va recalcar que han estat tres anys «atípics», tant pels resultats «ajustats» que van donar lloc a un triple empat de 3 regidors d’Ara Navarcles, Junts i el PSC, com, sobretot, «per la pandèmia que ningú esperava» i que, com en altres municipis, va agafar l’Ajuntament desprevingut «sense material de detecció ni de prevenció», i davant d’això «vam haver de fer el que vam poder». També es va fer ressò de les baixes de tres regidors que hi ha hagut al llarg del mandat, però malgrat aquests entrebancs, va assegurar que deixava el càrrec «per consells mèdics i molt a pesar meu», perquè «sens dubte, jo volia acabar la legislatura» a la que va dir que s’havia dedicat «de ple». Feliu va tenir paraules d’agraïment a tot el personal municipal, al partit (al ple d’ahir hi havia representants comarcals i d’altres municipis), als serveis municipals, a entitats... «i a tot el poble, perquè és gràcies als seus vots que som aquí». Visiblement emocionat, va tenir les últimes paraules de gratitud per la seva família, i es va acomiadar del ple amb un «visca Navarcles!», mentre tot el consistori, i el públic inclòs, li va dedicar un llarg aplaudiment a peu dret. Abans d’acabar, els portaveus de l’oposició també li van dirigir unes paraules. Sònia Hernàndez, del PSC, va agrair a Feliu «la predisposició que sempre has tingut», però va retreure al govern el fet «que sigueu tres partits i no un equip», en detriment, va dir, de la pròpia acció de govern. Joan Zapata, de Junts, també emocionat, va valorar «el tracte afable i cordial que hem vist en tu», en referència al fins ara alcalde. Feliu serà rellevat en un proper ple per la número 4 de la llista d’Ara Navarcles, Alba Pérez.