Montserrat ha obert una exposició sobre els 75 anys de l’entronització de la Mare de Déu, que va tenir lloc el 27 d’abril del 1947. A través de documents gràfics i materials de l’època, aquesta mostra vol ser un record i un reconeixement als precursors d’un esdeveniment que va ser multitudinari i carregat d’emotivitat.

L’exposició es pot veure al saló Sant Jordi de l’Hostal Abat Cisneros fins al 31 de desembre. Es pot visitar, de forma totalment gratuïta, cada dia de la setmana de 9 del matí a 9 del vespre.

Les festes del 27 d’abril del 1947 van ser molt rellevants perquè es considera que van marcar decididament el començament d’un desvetllament religiós i cívic de Catalunya. Montserrat va aparèixer més que mai com a referent espiritual, cultural i social a Catalunya, capaç d’impulsar tota mena de propostes en favor de la cultura i de la llengua del país.

A partir d’aquell moment, es van revitalitzar els pelegrinatges i la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, es va reprendre de nou la Vetlla de Santa Maria en la vigília de la seva festa i l’ofrena de les tradicionals làmpades votives. En l’àmbit social, es va estar atent a tot el pensament renovador en una societat que començava a forjar camins de llibertat pensant en una transició democràtica. L’ofrena del tron va ser un signe de fraternitat en aquells moments que la societat catalana estava esquinçada per la postguerra; per això, amb raó, aquesta ofrena a la Mare de Déu es va anomenar el Tron de la Reconciliació. La idea de construir un tron nou per a la Moreneta, ara fa 75 anys, va ser del sagristà major de la basílica, Adalbert Franquesa, i l’abat Aureli Maria Escarré va liderar tot un moviment de grans repercussions en el restabliment de la identitat catalana que es trobava durament reprimida en la immediata postguerra. La primera tasca va ser concebre l’esdeveniment com una «reconciliació nacional». Per això es van implicar en la tasca totes les forces vives del món catòlic agrupades en la Comissió Abat Oliba, per tal de portar a terme el projecte.