L’Ajuntament de Sant Fruitós ha obert aquest dimecres el període de votació dels pressupostos participatius, que fins al 30 de juny permetran escollir entre una desena de projectes. Tots els veïns i veïnes empadronats al municipi, majors de setze anys, poden decidir per votació popular quines seran les propostes guanyadores d’un total de 10, presentades tant per persones a títol individual com per entitats del municipi amb el cost estimat.

En concret, les propostes finalistes són la creació d'una àrea de lleure per a gossos (18.000 euros); la construcció d'un pump truck (circuït de salts) a la zona del skate park (50.000 euros); la creació d'itineraris inclusius de natura (20.000 euros); la compra d'una torre multifuncional per al gimnàs del camp de futbol (2.893 euros); la millora dels sanitaris de l'escola Monsenyor Gibert (69.800 euros); l’adequació d'un local per a Protecció Civil (75.000 euros); habilitar un nou element de joc al parc del Bosquet (17.379 euros); la senyalització de l'anella verda de Sant Fruitós de Bages (10.500 euros); la instal·lació d'una xarxa d'escalada a Pineda de Bages (12.504 euros); i fer millores al pati de l'Escola de Música (38.567 euros). Cada ciutadà pot escollir votar entre una o dues de les 10 propostes presentades. El vot s'ha de realitzar únicament en format electrònic a través de l'enllaç disponible a la web de del consistori (https://www.santfruitos.cat/ambits/participacio/pressupost-participatiu-2022). Aquelles persones que necessitin ajuda per dur a terme la votació electrònicament poden dirigir-se a l'ajuntament, on se'ls assistirà telemàticament. En aquest mateix portal, la ciutadania pot consultar amb més detall cadascun dels projectes presentats abans de decidir el seu vot. L'Ajuntament ha destinat per aquesta edició del pressupost participatiu un import de 85.000 euros. Un cop fet el recompte de vots, s'executaran tantes propostes com sigui possible per ordre de puntuació fins a esgotar el pressupost. Durant el mes de juliol, en el marc de la Festa Major d'Estiu, s'anunciaran les propostes guanyadores que es faran realitat al municipi.