Sant Vicenç dona llum verda al projecte per garantir l’accessibilitat a Castellet

L’Ajuntament de Sant Vicenç ha donat llum verd al projecte per a la consolidació i accessibilitat al turó de Castellet i als edificis que en conformen el conjunt arquitectònic i patrimonial, en els quals s’ha dut a terme un important projecte de rehabilitació. Aquesta intervenció, juntament amb la museïtzació dels conjunts ja renovats, es preveu executar-la al llarg d’aquest 2022, de manera que cap a final d’any ja es pugui obrir al públic i fer-lo visitable.

Aquest projecte ara aprovat inicialment (i que està en exposició pública) suposarà una inversió de prop de 180.000 euros i té per objectiu materialitzar les actuacions i instal·lacions necessàries per fer accessible tant el turó damunt del qual s’assenta el conjunt, com cadascun dels elements que el conformen. Inclou des de la construcció de murs que han d’acabar de garantir l’estabilitat d’alguns espais, fins a escales d’accés, passant per ascensors (a la casa de l’ermità) i elements de seguretat.

El consistori santvicentí va acabar el mes de novembre passat una part important de les obres de rehabilitació del conjunt històric i monumental de Castellet. D’aquesta manera, es van finalitzar els treballs que han permès actuar a l’ermita, a la casa de l’ermità i a la torre, uns espais que es preveu fer visitables a final d’any. Abans, però, s’han de rehabilitar part dels murs perimetrals del turó per garantir la seguretat de les visites i museïtzar els espais renovats. Per al projecte d’aquest darrer punt, al pressupost d’enguany ja es va incloure una inversió de 80.000 euros.

L’ermita es destinarà bàsicament a ser un espai per a concerts i activitats culturals, i la museïtzació es concentrarà bàsicament a la casa de l’ermità com a futur espai dedicat a explicar el propi conjunt de Castellet i la seva vinculació amb l’entorn. Pel que fa a la torre, se n’ha adequat l’interior amb una escala per poder accedir al capdamunt, de manera que farà de mirador de tot aquest entorn geològic, i també amb plafons explicatius.

Les obres formen part del pla director aprovat el 2016 per a la rehabilitació integral del complex, i del que a final d’any se’n va completar la intervenció principal.

L’ermita es destinarà bàsicament a un espai per a concerts i activitats culturals, i la museïtzació es concentrarà bàsicament a la casa de l’ermità, que és la que la que ha experimentat una transformació més important. Consta de tres nivells, que es connectaran amb un ascensor, cadascun dels quals pivotarà al voltant d’algun dels eixos en què s’estructuraran les visites, com són la història del complex a partir de la relació que la torre i l’antic castell del segle XI (del qual les darreres prospeccions n’han tret a la llum algunes restes) tenien amb els de Castellbell i Castellgalí; i els elements geològics que l’envolten. Pel que fa a la torre, s’ha adequat l’interior amb una escala per poder accedir al capdamunt, de manera que farà de mirador de tot aquest entorn geològic, també amb plafons explicatius.

Amb el projecte aprovat, durant es propers mesos es treballarà en la posta a punt d’aquests elements i en la contenció dels murs de la zona compresa entre la torre i la casa de l’ermità. Tot plegat ja permetrà fer visitable el conjunt dels tres edificis, la qual cosa suposarà la reobertura del complex al públic per primer cop des del 2016 i amb un aspecte ben diferent.