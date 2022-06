Unió de Pagesos (UP) ha formalitzat les al·legacions per reclamar que no s’aprovi el Pla director urbanístic (PDU) de l’activitat minera a la comarca del Bages, com ja va anunciar fa un mes. El sindicat ha demanat que no s’aprovi l’estudi ambiental estratègic de la modificació puntual del pla, que afecta els municipis de Súria, Cardona, Sallent i Balsareny.

El sindicat també ha demanat que es plantegi una reducció de la producció minera en aquestes zones a l’espera que entri en servei el desdoblament del col·lector de salmorres i buscar noves estratègies que permetin reduir els runams salins i evitar unes modificacions del PDU de l’activitat minera que suposen agreujar la situació actual. En aquest sentit, UP ja va demanar el passat 29 d’abril a l’Administració la retirada i la no aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla director urbanístic i va instar també a què s’apliquin els programes de restauració de l’entorn i de retirada dels residus salins en punts com el runam del Cogulló, a Sallent, tal i com obliguen diverses resolucions judicials. Segons el sindicat, tenint en compte els reiterats incompliments per part de l’empresa explotadora ICL Iberia no es pot assumir el risc de permetre incrementar l’acumulació de residus.