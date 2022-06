La plaça de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet es tornarà a vestir de gala diumenge per acollir de nou un dels seus actes més genuïns: la ballada popular de Gitanes. El municipi recupera una tradició amb 115 anys d’història que, després de l’aturada forçada per la pandèmia, celebra 30 anys de la seva recuperació com a festa popular i torna amb força mantenint les quinze colles habituals de les darreres edicions, amb prop de 300 balladors i balladores.

El Ball de Gitanes de Sant Vicenç es va incorporar l’any 2019 al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. La pandèmia no ha permès celebrar la festa amb tot el seu esplendor, ja que fa dos anys es va fer una ballada virtual i l’any passat es va transformar en un concert. Aquest any, però, torna amb tota normalitat. Com ja és tradició, els actes començaran dissabte a la tarda amb la ballada popular de Gitanes infantil i juvenil, que reunirà una cinquantena de dansaires. El plat fort de la festa arribarà diumenge al migdia quan la plaça de l’Ajuntament s’omplirà a vessar de dansaires i públic per gaudir del xotis, la catxutxa, la jota o el galop que protagonitzaran les quinze colles, amb l’acompanyament musical de la Cobla Ciutat de Terrassa. El president de l’Associació del Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, Pere Anton Llobet, destaca «les ganes de tornar a ballar» que tenen les colles que, tot i la parada de la pandèmia, s’han mantingut amb un nombre de balladors que s’acosta als 300, una xifra que es va arribar a superar ens les darreres edicions. Per Llobet, l’èxit de les Gitanes és la «participació ciutadana» que s’aconsegueix a través de les colles de diferents entitats locals i la intenció de l’associació és treballar per mantenir viu «el sentiment» d’una tradició heretada del avis i besavis «que ja ballaven les mateixes coreografies». Les quinze colles que participaran a la ballada són: Antics Dansaires, Exdansaires, Niu, Catalana, Castellet, Escola Sant Vicenç, FEDAC, Geganters, Club Natació Castellet, Esbart Dansaire Santvicentí, Picapoll, Vallhonesta, Nova, Coral Nou Horitzó i Puigsoler. Un vídeo promocional Per divulgar la festa arreu del país i aconseguir que les colles tinguin nous dansaires, l’entitat ha fet un vídeo gravat en espais emblemàtics de Catalunya en què es poden veure els dansaires ballant un dels entremesos del Ball de Gitanes. La gravació s’ha fet, entre d’altres indrets, a Montserrat, al Pedraforca, al Gran Teatre del Liceu, a la Seu Vella de Lleida, al Pont del Diable, a Tarragona, o a la Cala S’Alguer, a Palamós.