Cardona acollirà aquest proper diumenge la sisena edició de la Trobada de Plaques de Cava, que tindrà lloc a la Sala dels Dolors des de les 10 del matí fins a 2/4 de 2 del migdia. En el marc del certamen, com és ja habitual, es farà la presentació de la placa d’intercanvi d’enguany de temàtica local, inclosa a l’ampolla (un gran brut) amb etiquetatge fet per a l’ocasió amb referència cardonina i de sèrie limitada. En les cinc edicions anteriors, aquesta placa sempre ha tingut com a motiu una imatge del castell. La d’enguany serà especial, ja que està impresa tant per la part superior com per la inferior. A la superior, la més visible, hi haurà la imatge d’un nen representatiu del singular ball de bastons de Cardona. Es tracta de la reproducció d’una il·lustració feta per l’escultor Ramon Oms, que és el preàmbul d’un projecte que ha començat a promoure la Confraria de la Mare de Déu del Patrocini amb l’objectiu final que aquesta imatge es pogués acabar convertint en un futur en una obra escultòrica que s’instal·lés al costat de l’església. Al revers de la placa, hi ha precisament la imatge de la Mare de Déu del Patrocini, al voltant de la qual se celebra la popular festa major cardonina, ja que el 2023 s’escauran els 600 anys de la seva arribada a la població.