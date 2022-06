La Festa de la Sal de Cardona és un esdeveniment que commemora els orígens històrics de la vila i amb un fil conductor: la sal.

Va néixer l’any passat com a reformulació de la fira medieval, gira a l’entorn d’aquest mineral lligat a la història del municipi i combina gastronomia, cultura i patrimoni amb un extens programa d’actes. Tal com remarcava en l’acte de presentació el regidor de Comerç i Fires, Salvador Campos, «consolidem una sèrie d’accions per donar impuls al desenvolupament local per potenciar Cardona en l’àmbit cultural, comercial i gastronòmic».

La Festa de la Sal arriba amb nombroses propostes culturals (clica aquí) i una setantena de parades de comerç, artesania i alimentació al centre històric de Cardona, tant demà com diumenge.

Comercialització de la Sal de Cardona

Es podrà comprar, per primer cop, Sal de Cardona, un producte cardoní 100%. Durant tot el cap de setmana hi haurà una parada a la plaça Santa Eulàlia que vendrà sal comestible elaborada a la vila. És un producte producte singular i genuí de Cardona i és l’única sal de Catalunya que s’obté per extracció. La seva puresa i cristal·linitat la fan «apta per a qualsevol producte», segons Anna Poza, de la Fundació Cardona Històrica. I «li donen un tacte i un sabor característics», afegeix l’alcalde, Ferran Estruch.

Cinema Amateur Cardoní rep el guardó del Saler d’Or

L’entitat Cinema Amateur Cardoní rebrà enguany el Saler d’Or, una distinció que s’atorga a una organització, persona o entitat de Cardona que treballa per enfortir els valors i el desenvolupament del municipi.

El lliurament del Saler d’Or es farà diumenge a les 12 del migdia a l’Ajuntament de Cardona. A continuació, tindrà lloc la cerimònia que recrea l’entrega de la moneda de pagament del dret d’Aimines al poble de Cardona, a càrrec de Salinera de Cardona.

Gerri de la Sal, convidada

La Festa de la Sal amplia enguany els espais i hi haurà activitas al Parc Cultural de la Muntanya de Sal i a les places de la Fira, del Vall, del Mercat i de Santa Eulàlia, on se situarà l’espai dedicat a la sal amb la vila convidada, que serà Gerri de la Sal. Diumenge, a 3/4 de 12 del migdia, es farà la recepció institucional d’una comitiva del consistori d’aquest municipi del Pallars Sobirà.

Descobrir el patrimoni

Els infants podran descobrir el Museu de la Sal Josep Arnau amb una visita que permetrà contemplar els cristalls de sal d’una forma espectacular i servirà per conèixer l’ofici de l’artesania de la sal. Es farà demà a les 5 de la tarda i cal inscripció prèvia, gratuïta. Les places són limitades. També es podrà fer una visita guiada al Casal Graells de Cardona, amb tast de vins inclòs. L’entrada val 8 euros i les places són limitades. S’han programat sessions per dissabte (11.30 h i 17.30 h) i diumenge (11.30 h).

Gastronomia

Assaborir la cuina de bars i restaurants de Cardona és una proposta que no deixarà indiferent als paladars. Els cuiners preparen la seva proposta gastronòmica per la Festa de la Sal, i alguns s’han unit donar un premi. Tothom qui del 4 al 12 de juny consumeixi als establiments adherits a la campanya entrarà al sorteig d’un vol, amb guia intèrpret per entendre Cardona des de l’aire. Són Pensió Cardener, El Centru, La Avenida, Catalunya Cafè, La Premsa, Cal Borrasca, Hotel Bremon i PuntZero.