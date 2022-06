El saló de banquets de l’Oller del Mas s'ha vestit de gala estiuenca aquest dijous al vespre en la celebració d'un sopar basat en productes de proximitat, organitzat en el marc del Fira Viba, i amb l'assistència d'una vuitantena de comensals. Amb els vins de la DO Pla de Bages com a fil conductor, el menú ha inclòs els productes de l’horta manresana, concretament de Les Arnaules, l'Horta de Can Calafell i Cal Climent; la carn del Porc de Palou, de Sant Joan de Vilatorrada; i el pa del Forn de Cabrianes.

El sopar ha comptat amb un autèntic dream team dels fogons del Bages, amb un equip integrat per cuiners de deu restaurants de la comarca, des del Bacasis, fins aBages 964, Can Ladis, Cau de l’Ateneu, l'Espai Gastro Jordi Llobet, La Barca, La Masia de Sallent, Laida, Mas de la Sala i Rosamar. Tots ells estan adherits a les Temporades Gastronòmiques del Bages, que promou Bages Impuls. La presentació del sopar d'aquest dijous ha tingut els breus parlaments de Frank Margenat, de l’Oller del Mas; d'Eva Farré, secretària de la DO Pla de Bages; d'Ignasi Sala, president de Bages Impuls; i de i Xevi Olivé, autor i coeditor de la Guia Bages Proper, una novetat editorial presentada a l’inici del sopar.