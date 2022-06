L’entitat Càritas i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages organitzen avui la vuitena edició del sopar solidari per recaptar fons per a l’entitat. La proposta se celebrarà avui, a 2/4 de 8 del vespre, al pati de Càritas, a l’avinguda de Bertrand i Serra.

Els tiquets per al sopar es podien comprar de forma anticipada a Foto Isidre pel preu de 12 euros, o avui mateix per 15 euros. Enguany, com a novetat, també es podran adquirir tiquets Fila 0, que es vendran al mateix establiment per 12 euros. Aquesta proposta servirà per tal que les persones que no poden assistir al sopar, puguin fer també un donatiu a l’entitat.

Durant la vetllada hi haurà les actuacions del grup La Tercera Joventut, una proposta de ball en línia i altres sorpreses per tal d’amenitzar el sopar solidari. Els diners que es recaptin amb aquesta jornada benèfica es destinaran als diferents programes d’ajuda social amb què treballa l’entitat.