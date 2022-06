L’Ajuntament de Súria descarta la reobertura o la realització de cap tipus d’actuació al pla de Reguant que hi permeti l’accés fins que no disposi dels informes que ha encarregat per determinar les causes i l’afectació del gran forat que va aparèixer en un dels camins del bosc, i que va portar a l’aprovació d’un decret d’alcaldia per ordenar-ne el tancament ja fa més de tres setmanes.

L’Ajuntament està pendent de rebre els estudis tècnics de la zona que va sol·licitar tant a l’Institut Cartogràfic de Catalunya com a l’ACA just després d’haver detectat l’aparició de la bòfia. La situació demana «prudència» perquè és una zona de passeig molt freqüentada, apunta l’alcalde, Albert Coberó, que no vol prendre cap decisió al respecte «sense saber quina és l’estabilitat del terreny». Confia que els resultats dels informes arribin aviat, «i en funció del que diguin veurem què fem», amb referència al disseny d’un possible traçat alternatiu que es pugui acabar definint.

En espera dels resultats i sense donar cap hipòtesi per descartada, Coberó manifestava fa uns quants dies a aquest diari el seu convenciment que l’origen del forat no es deu a l’activitat minera, tenint en compte la gran fondària on es fan les extraccions i al fet que en zones properes temps enrere ja havien aparegut altres bòfies, que, segons explica, es podrien atribuir a les característiques geològiques del terreny.

I és que es tracta d’una zona propera al riu on hi ha capes superficials de sal que es dissol amb la filtració de l’aigua, de manera que es fa un buit i el terreny pot acabar cedint.

Tanmateix, Coberó insisteix a mantenir tancat l’accés dels camins al pla de Reguant tant a peu com motoritzat per garantir la seguretat davant el perill d’esfondrament del terreny o de la caiguda d’arbres. És una àrea de passeig molt freqüentada pels veïns, però els camins per on ara s’ha prohibit el pas no dificulten l’accés ni a cases ni a granges de la zona.

La bòfia detectada fa tres setmanes feia uns 18 metres de diàmetre per uns 3 de fondària, i no es descarta que encara pugui créixer més.