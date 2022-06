David Lugo i Eva Amargant són dos veïns de Mataró i aquesta setmana eren a Montserrat. Mentre compraven en una de les tradicionals parades de mató que hi ha a la zona del monestir, Lugo explicava la raó de la seva visita a la muntanya i a l’entorn del monestir: «És el meu aniversari i sempre busco ser a prop de Montserrat», tot detallant que li agrada molt l’entorn de la muntanya.

Lugo també concretava que les coses que més li agraden de Montserrat són «l’energia que et dona la muntanya» i també tot el seu entorn natural i les diverses activitats que es poden fer per la zona.

De fet, tot i que divendres es van acostar a la zona del monestir, que és on l’activitat humana és més intensa, Lugo i Amargant concretaven que van fer la visita en el marc d’una estada d’un parell de dies per la zona de Montserrat i que estan allotjats en un establiment de l’entorn de l parc.

Lugo i Amargant explicaven també que ja havien estat a Montserrat i al seu entorn en altres ocasions. La visita anterior que van fer a la muntanya va ser ara fa un any.

En aquell moment ja s’havien començat a relaxar les mesures imposades per a la contenció de la pandèmia de la covid-19 i ja no hi havia restriccions en la possibilitat de fer desplaçaments entre les diferents comarques i municipis de tot Catalunya.