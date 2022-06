«El públic català i les activitats a la muntanya s’han incrementat»

Josep Altayó és el director general de L’Agrícola Regional (L’ARSA), l’empresa que gestiona els diferents serveis que hi ha a l’entorn del monestir.

Quina és la situació actual?

Des del mes de març, quan es va acabar la darrera onada, el ritme s’ha anat recuperant força ràpid. Tot i això estem per sota del 2019, que és l’any que vam tenir més visitants. El mes de maig en haurem quedat entre el 20 i el 30% per sota del 2019, i aquesta és la xifra que preveiem per a l’estiu.

E l mercat internacional també es recupera?

Els que es recuperen amb més força són els mercats europeus i també el nord-americà. Ara comença a haver-hi també alguns coreans i altres mercats de llarga distància, però lluny de les xifres del 2019.

En una entrevista el juliol passat deia que el 2021 seria més dur que el 2020. Finalment va ser així?

Sí. La caiguda del 2021 va ser gairebé del 70%. El 2020 vam tancar al març tenint en compte que les xifres del gener i el febrer van ser molt bones. Vam obrir per Sant Joan i vam tenir un estiu una mica estrany però amb activitat. I al novembre ens van tornar a tancar, van començar les restriccions locals i comarcals i vam estar pràcticament tancats fins a l’estiu, i després va venir la incertesa per l’òmicron. Al final va ser només mig any d’activitat i vam patir igual que el 2020.

Ha canviat el visitant?

El públic català s’ha incrementat i també les activitats a la muntanya, a l’aire lliure. Hi ha un canvi d’hàbits però també és cert que a poc a poc entrem a la normalitat i d’aquí a un any ni ens recordarem que hi havia una pandèmia. El públic tornarà a fer el que feia habitualment, però ara es nota molt.

Es nota en l’ocupació dels allotjaments?

En ocupació de l’hotel i les cel·les estem en en xifres del 2019 per la recuperació de la proximitat. Són gent que tradicionalment puja un cap de setmana, ja siguin de parròquies o grups, i alguns estrangers que fan circuits o excursions, però aquests es recuperen més lentament.

Ha aportat alguna cosa bona la pandèmia?

Mantenim i seguirem mantenint els controls d’aforament. Abans es miraven els metres i la gent que hi cabia, i ara es busca que tothom tingui el seu espai. Els grups ara són més petits i es busquen espais oberts.

Els anys de pandèmia han estat els pitjors?

Hem passat per esllavissades, aiguats i situacions molt complicades, però els anys de la pandèmia han estat els més durs, amb una caiguda del 70% de l’activitat. És de les situacions que ha passat Montserrat i que trigarà a recuperar-se perquè ha deixat una situació econòmica i financera molt delicada.