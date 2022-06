Cardona dona volada a la seva sal en una fira concorreguda

Cardona ha posat la seva sal de consum a l’aparador. Ho ha fet en el decurs d’un cap de setmana en què la vila ha celebrat la segona edició d’una Festa de la Sal que ha reunit una setantena de parades de comerç, artesania i productes gastronòmics i de complements. La possibilitat d’adquirir la sal de Cardona en una parada que la Fundació Cardona Història tenia a la plaça de Santa Eulàlia era una de les principals novetats d’enguany. Anna Merino, treballadora de la fundació, comentava ahir al migdia que, des del començament de la fira, s’havien venut unes 150 unitats. «És una bona acollida perquè als cardonins els fa il·lusió tenir una mostra de la sal de Cardona». El producte es ven a 4,50 euros i el pot té una quantitat neta de 100 grams. La iniciativa de comercialitzar aquest producte tan característic del municipi és per apropar-lo a la població, perquè «la raó de ser de Cardona és la sal», destacava el regidor de Fires, Comerç i Cultura, Salvador Campos, i assenyalava la voluntat que «l’any vinent es pugui comprar a tot Catalunya».

Cada any la Festa de la Sal té la participació d’una vila convidada, i aquest any era Gerri de la Sal (Pallars Sobirà), «municipi amb el qual compartim el llegat històric de l’or blanc», remarcava l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, a la recepció institucional d’ahir al saló de sessions. En representació del poble lleidatà hi va assistir l’alcaldessa, Anna Sentinella, i la regidora de Cultura, Dolors Font.

Sentinella ressaltava el valor de la sal com a «patrimoni històric i de riquesa» fent referència que a Gerri de la Sal també celebren una festa com la de Cardona amb la voluntat «de donar a conèixer com es feia la sal a través del brollador i fer difusió del poble».

Durant l’acte institucional es va fer entrega de la moneda de pagament del Dret d’Aimines a càrrec de la Salinera de Cardona. El seu gerent, Fèlix Teixidor, assenyalava que és una moneda que vol rememorar el dret dels cardonins a la sal perquè «és la nostra raó de ser i marca d’on venim». Al seu torn, el gerent de la Junta d’Aimines, Josep Ramon Pujol, destacava el valor d’aquest producte «per representar la vida i riquesa de Cardona». També es va atorgar el Saler d’Or a l’entitat Cinema Amateur Cardoní per la seva trajectòria i implicació al teixit cultural i social. El president de l’entitat, Josep Vilajosana, remarcava que la voluntat de l’entitat, fundada el 1968, és «gravar tot el que passa a la vila perquè a les futures generacions els quedi com a record», i afegia que «tots aquests vídeos s’emeten per la Televisió de Cardona», que fa 14 anys que la gestionen.