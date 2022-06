L’Ajuntament de Fonollosa ha aprovat la modificació de l’impost de plusvàlues, després que el Tribunal Constitucional va declarar nul·la la fórmula de càlcul de l’impost i el Govern espanyol va presentar una nova norma el novembre. Aquest fet ha provocat que els ajuntaments tinguin una reducció important d’ingressos, que, en el cas de Fonollosa, és d’uns 15.000 euros, segons han concretat fonts del consistori. L’Ajuntament ha decidit aprovar el 30% sobre aquest impost, «sobretot per penalitzar l’especulació a les vendes realitzades en períodes inferiors a 2 anys després de la seva adquisició, i deixar els trams intermedis pagant el mateix o menys del que ho feien fins ara». Pels béns patrimonials adquirits fa més de 19 anys, s’ha ajustat el percentatge. L’Ajuntament aplica una bonificació del 95% per la transmissió per herència o mort tant d’ascendents com de descendents, bonificació que fins ara no existia.