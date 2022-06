L’Ajuntament de Navàs ha hagut de fer una actualització a l’alça del preu de licitació per al contracte d’obres d’ampliació de la residència d’avis, com a conseqüència de la recent pujada de preus de les matèries primeres i dels materials de construcció, l’Ajuntament de Navàs ha decidit fer una actualització i pujar el preu base de la licitació. Inicialment, es va calcular en prop de 350.000 euros, però amb l’actualització de preus s’ha fixat un pressupost base per treure a concurs de 458.597 euros.

L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponents a tres projectes que es complementen, i que aquest diari ja va detallar el passat mes de març. El termini de presentació de propostes serà el proper 27 de juny.

El propòsit del consistori és portar a terme enguany una ampliació de l’edifici de la residència d’avis, que és de gestió municipal, tot i que es tracta d’una intervenció que no farà, d’entrada, guanyar més places, sinó que bàsicament adreçada a millorar espais comuns i serveis.

Es tracta de tres projectes que es posen a licitació en paral·lel per fer una oferta més atractiva i confiant que les pugui assumir una mateixa empresa. La més important, per dimensió, serà l’ampliació d’una part de l’edifici per la part del darrera. L’equipament actual consta de planta baixa i dues i el que es farà és ampliar la inferior on, entre altres elements, es construiran dos nous lavabos adaptats i un nou ascensor, que connectarà fins a la segona planta. Aquest és un element important perquè actualment hi ha un únic ascensor i es considera essencial poder disposar d’un segon, tant per la mobilitat interna com per un aspectes de seguretat. També es preveu fer la pavimentació d’una àrea del pati on actualment hi ha pèrgoles.

El segon projecte preveu fer arribar el nous ascensor fins a una planta sota coberta i construir unes noves escales d’emergència. En aquest cas, la intervenció va encarada a que, en un futur, sí que es pugui guanyar algun espai més per a residents. La zona sota coberta s’utilitza ara només com a magatzems, però millorant-ne l’accessibilitat quedaria preparat perquè en un futur pugui ser reformat perquè el puguin utilitzar a usuaris del centre de dia. La tercera intervenció que és una reforma de despatxos i vestidors per al personal situats en espais ja existents.

L’objectiu de l’Ajuntament és poder adjudicar l’obra al llarg del mes que ve, de manera que s’hi comenci a treballar ja al llarg de l’estiu. La residència de Navàs és totalment de gestió municipal i actualment consta de 65 places, incloses les de centre de dia, que fins fa poc estava segregat en un altre edifici, però que durant la pandèmia s’ha acabat unificant.