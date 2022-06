Si les previsions no canvien, Navarcles escollirà aquest divendres Alba Pérez com a nova alcaldessa del municipi després de la renúncia, dimarts passat, de Josep Maria Feliu, que ha deixat el càrrec per motius de salut. El relleu es farà en un ple extraordinari que començarà a les 4 de la tarda.

Alba Pérez, que actualment ja és regidora d'Ara Navarcles, el partit vinculat a ERC que governa en coalició amb la CUP Amunt i amb Navarcles En Comú-En Comú Guanyem, serà proposada com a nova alcaldessa, i s'espera que rebi el suport de la resta de grups municipals en virtud de l'acord de govern que estableix que l'alcaldia recau en la llista més votada. A l'oposició en aquest ajuntament hi ha tres regidors de Junts i tres més del PSC. Abans del relleu a l'alcaldia, Josep Rodellas prendrà prendrà possessió del càrrec com a regidor entrant per Ara-Navarcles, que amb la renúncia de Feliu s'ha quedat provisionalment amb només dos representants al consistori