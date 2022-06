La reconeguda pedagoga Dolors Feixas va protagonitzar va protagonitzar un dels actes centrals del centenari de l’Escola Francesc Macià, que va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila. En el transcurs de l’acte es va recordar la història del centre educatiu surienc i la importància de l’escola per acompanyar els infants en el desvetllament de la curiositat i l’interès per l’entorn.

La directora de l’Escola Francesc Macià, Remei Sanabria, va explicar que el centenari és una bona ocasió per celebrar l’aniversari i per a la «reflexió pedagògica» a partir dels valors educatius del centre i la seva implicació amb la vila.

En la seva conferència, titulada ‘Súria, una escola sobre el mar’, la pedagoga Dolors Feixas va elogiar la trajectòria del centre públic surienc, que al llarg d’aquests cent anys ha reflectit l’evolució general i els valors de la societat. També va comentar que hi ha constància de la presència a Súria de mestres pagats per l’Ajuntament des de finals del segle XVIII, una mostra de l’interès de la vila per l’educació.

Segons Dolors Feixas, la curiositat dels infants és un valor «que l’escola no pot perdre mai», basat en l’arrelament i la vinculació amb «el context real». També va manifestar que «no hi ha una única manera de fer escola de veritat», però que en aquests temps d’acceleració és bo trobar moments per a la reflexió sobre el present i el futur del que s’està fent.

El títol de la conferència volia establir una vinculació entre l’origen geològic de Súria, a partir d’un antic mar, i la figura del mestre català Antoni Benaiges, que es recorda a l’exposició ‘'Desenterrant el silenci. Antoni Benaiges, el mestre que va prometre el mar’, inaugurada el passat 9 d’abril a la sala Cal Balaguer del Porxo. L’acte va comptar amb la presència de diferents membres de l’equip de govern i de la corporació municipal.