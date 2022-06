Les Enramades de Sallent tornaran als carrers amb catorze espais engalanats

Després de dos anys amb un format reduït i especial, les Enramades de Sallent tornen a la normalitat i carrers i places de la vila lluiran de nou les seves tradicionals decoracions durant la festivitat de Corpus. La festa comptarà amb catorze espais engalanats, entre els quals hi ha el barri de la Rampinya, que reprèn la tradició després d’anys sense participar-hi. Enguany, es vol fer un reconeixement als enramadors i enramadores més veterans o representatius, que guanyaran protagonisme en la inauguració de la festa.

L’associació Amics de les Enramades i l’Ajuntament de Sallent ja tenen enllestit el programa d’actes d’una de les festes més arrelades al municipi: les Enramades. Amb prop de 700 anys d’història enguany podran recuperar tot el seu esplendor després de l’aturada de la pandèmia. A hores d’ara, els carrers participants treballen contra rellotge per enllestir els guarniments que, a partir de dijous de Corpus i durant cinc dies, lluiran en catorze carrers i places de la vila bagenca. Pirates, el fons del mar, la patrulla canina, un aquelarre, la fàbrica de sifons, el Carrilet, Nova York o la ciutat marroquina de Chefchaouen són algunes de les temàtiques que s’hi podran veure.

Des de principi d’any, els veïns dels espais participants estan elaborant les decoracions i, mentre que alguns han recuperat l’enramada que havien començat a preparar fa dos anys abans de l’esclat de la pandèmia, altres l’han començat de nou. Sigui com sigui, estan treballant de valent amb materials de tota mena per poder enllestir els elements decoratius.

La presidenta dels Amics de les Enramades de Sallent, Mari Calvo, explica que «la gent ha tornat a agafar il·lusió per enramar» i que enguany s’ha volgut donar un «caire més popular» a la festa. Per aquest motiu, en l’acte d’inauguració dels carrers enramats, que es farà el dijous de Corpus, els protagonistes seran les enramadores i enramadors més veterans o representatius, que han escollit els mateixos carrers, com a mostra d’agraïment a la seva tasca. Calvo ha destacat que és gràcies a ells «que la tradició més antiga de la nostra vila hagi arribat als nostres dies i continuï viva». En la mateixa línia, l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha subratllat que «cal que apreciem aquest tresor que ens ve de lluny i que volem fer perdurar per sempre».

Després de dos anys de viure les enramades a les xarxes, als balcons o en un únic espai com es va fer l’any passat, ara es tornaran a enramar carrers i places. Tot i així, els organitzadors volen que els balcons, que van animar la festa durant la pandèmia, formin part de les Enramades. Per aquest motiu, animen a tot el veïnat a guarnir els balcons, finestres, portes o entrades perquè les Enramades «arribin a tots els racons de la vila».

Enguany participen a la festa de les Enramades el carrer Concepció del barri de la Rampinya, el carrer Verge de Fussimanya, la plaça i el carrer Sant Bernat, els carrers Clos, Nou, Cós II, Unió, Sant Esteve, Àngel Guimerà i Torres Amat i les places de la Verdura, Catalunya i Joan Vilaseca.

Des del dijous 16 de juny i fins al dilluns 20, els carrers enramats estaran acompanyats d’activitats culturals i d’oci per a tots els gustos amb concerts, animació infantil, concurs de pintura ràpida, tornejos de futbol o espectacles teatrals.