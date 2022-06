Una dotzena d’ajuntaments podrien variar el nombre de regidors a les eleccions del 2023

Una dotzena de municipis de la Catalunya Central es troben ara mateix en un llindar de població que els podria portar a haver de fer un canvi del nombre de regidors (tant a l’alça com a la baixa) que formen part del plenari dels seus Ajuntaments. Canvi que es produiria per les eleccions municipals que s’han de celebrar d’aquí a poc menys d’un any, el diumenge 28 de maig del 2023, dels resultats dels quals en sorgiran els nous consistoris. Aquests es constituiran oficialment (si es procedeix com és habitual) tres setmanes després, molt probablement el dissabte 17 de juny de l’any que ve.

La xifra de regidors de cada ajuntament s’estableix en funció de la població que té el municipi i d'acord amb un barem que hi ha establert (vegeu la infografia). I la referència per determinar el nombre de residents de cada municipi que, al mateix temps, permet establir la quantitat de regidors que integraran el ple de cadascun dels consistoris és l’últim padró oficial aprovat. Si es procedeix com és habitual, per a aquestes eleccions de l’últim diumenge de maig del 2023 s’agafarà el que l’Institut Nacional d’Estadística publicarà a final d’aquest any, i que correspon a la xifra fixada per a cada municipi amb data d’1 de gener del 2022.

Sobre la base de les xifres del padró municipal d’1 de gener del 2021, que ara mateix són les últimes oficials (però que no seran encara les que marcaran la representació dels propers ajuntaments), veiem que hi ha 14 municipis que es troben en una franja sensible que els podria suposar una variació.

Un dels que ara mateix tenen més números de saltar, en aquest cas a l’alça, és el de Santa Margarida de Montbui. La població anoienca té actualment un plenari format per 13 regidors. Abans de les eleccions del 2019, tenia un padró de menys de 10.000 persones, però en els dos últims registres oficials ha superat de llarg aquesta xifra, situant-se en 10.192 en l’últim. Si es confirma en el proper que es troba per sobre d’aquest llindar, el consistori passaria a estar compost per quatre representants més, un total de disset.

En aquest mateix marge hi ha Sant Vicenç de Castellet i Puigcerdà, tot i que amb menys probabilitats de canvi, ja que cap dels dos municipis no ha superat fins ara els 10.000 habitants en els padrons oficials. En el cas de la població bagenca, però, cal tenir present que en l’últim oficial hi constaven 9.868 persones (a 132 del que marca el canvi), i que en els últims dos anys registrats ha experimentat creixements importants. Entre el padró del 2019 i el del 2021 l’augment va ser de 345 persones. Pel que fa a la capital de la Cerdanya, està més lluny del llindar dels 10.000, ja que en l’últim padró estava pràcticament mig miler d’habitants per sota, però en els últims anys també està experimentant un increment molt important.

Un cas significatiu és el de Gironella, que té possibilitats de recuperar una composició perduda fa set anys. L’Ajuntament de la població berguedana està format actualment per 11 regidors. Segons l’últim padró oficialitzat per l’INE, a 1 de gener del 2021 hi havia 4.916 persones empadronades i, per tant, estaria a una setantena dels 5.000 que marquen un canvi de composició. Si saltés aquesta xifra, l’ajuntament passaria a 13 regidors. Un nombre de representants que ja havia tingut, però que va perdre a les eleccions del 2015, quan va situar-se per sota d’aquests 5.000 habitants.

Per contra, Callús transita per uns marges poblacionals que (tot i que és poc probable) podrien dur-lo a un trajecte invers. Com el de Gironella, el seu Ajuntament està format per 11 regidors. Això és així des de les eleccions del 2019, quan en va guanyar dos perquè havia superat els 2.000 habitants. De fet, el 2019 va arribar a situar-se en 2.149, però en l’últim oficial estava a menys d’un centenar de caure dels 2000.

Qui podria fer ara el salt que va fer Callús fa tres anys és la població de Castellví, al Baix Llobregat Nord, ja que en l’últim padró estava a només quatre persones (1.996) de superar els 2.000 habitants, amb la qual cosa el seu consistori passaria de 9 a 11 regidors.

Al Solsonès, el que va camí de créixer en representació és Sant Llorenç de Morunys, ja que en els últims tres padrons oficials ha passat de superar per poc els 900 habitants a tenir a tocar els 1.000 (985 a 1 de gener del 2021), de manera que podria passar dels 7 regidors actuals a 9, xifra que ja havia tingut fins a les eleccions del 2015. També podria fer aquest salt Ribera d’Urgellet (Alt Urgell), mentre que la Pobla de Lillet (Berguedà) flirteja amb fer-lo a l’inrevés. En els últims padrons ha anat perdent població i el darrer oficial deia que el formaven 1.063 persones. Una caiguda per sota dels 1.000 els suposaria passar dels 9 regidors actuals a 7.

Entre els pobles petits, n’hi ha tres de la Cerdanya que tenen molts números de passar de tenir un Ajuntament de cinc regidors a un de 7, ja que estan situant-se per sobre dels 250 habitants, que són els que marquen aquest salt. En concret, parlem de Das, Prats i Sansor i Prullans. En idèntica situació hi ha la població berguedana de l’Espunyola, que en els dos últims padrons publicats per l’INE va créixer de 242 a 258 habitants.