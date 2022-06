Alba Pérez es compromet «amb entrega i treball» com a nova alcaldessa de Navarcles

Sense cap sorpresa d’última hora, Navarcles ha investit aquest divendres Alba Pérez nova alcaldessa del municipi en substitució de Josep Maria Feliu, que fa deu dies deixava el càrrec per motius de salut, i que no ha estat present al ple de nomenament «per incompatibilitats», segons explicava la nova batllessa en acabar la sessió.

Alba Pérez, d’Ara Navarcles (formació vinculada a ERC i guanyadora de les eleccions el 2019 amb 3 regidors) s'ha imposat als candidats que presentava l’oposició, Sònia Hernández, del PSC, i Joan Zapata, de Junts, gràcies al suport dels seus socis de govern, la CUP i Navarcles En Comú, que li han confiat lleialtat fins que s’acabi el mandat. Una recta final de menys d’un any «que podria semblar poc, però vull pensar que és temps suficient per fer molta feina, i això és el que he vingut a fer», assegurava la nova alcaldessa en el seu discurs, un cop investida. Ha promès posar al servei del poble «tot el que us puc oferir de mi, que és escolta, entrega i treball».

Fa tot just un any que Alba Pérez va entrar com a regidora, però se sent «valenta» per liderar aquest final de mandat, convençuda que trobarà «la confiança i la força necessàries» en la resta de membres del govern. També s'ha ofert a l’oposició «com una persona de consens», i ha donat les gràcies a Josep Maria Feliu «per la feina feta i per creure en el meu relleu».

Precisament, degut a l’absència de Feliu en el ple, Alba Pérez ha rebut la vara d’alcaldessa de mans de la regidora Conxita Gamisans, com a presidenta de la mesa d’edat, entre els aplaudiments de tots els membres del consistori i del públic, que ha omplert la sala i part de l’exterior, i que s'ha posat de peu.

No obstant això, l’oposició no ha escatimat crítiques a l’acció del govern durant aquests tres anys de mandat. Sònia Hernández, del PSC, ha lamentat que aquesta feina «no hagi estat qüestionada», i ha retret als tres partits d’actuar «amb interessos propis i no en comú», mentre defensava l’oposició «honesta i constructiva» que diu que s’ha fet per part del seu grup. Tanmateix, ha ofert «mà estesa per tirar endavant tot allò que sigui bo per al poble». Joan Zapata, de Junts, també ha desitjat «el màxim d’encerts possibles» a la nova alcaldessa «perquè seran bons per al poble», però igualment s'ha mostrat «en total desacord amb l’acció d’un govern desorientat, contradictori i desavingut», i al qual «ja li han marxat quatre membres» en aquest mandat.

Precisament, just abans del ple de nomenament de la nova alcaldessa, se n'ha celebrat un altre (presidit per la regidora de la CUP Nereida Berruezo com a alcaldessa accidental), per a la presa de possessió de Josep Rodellas com a nou regidor d’Ara Navarcles, després de la vacant deixada per l’exalcalde.