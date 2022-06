L’empresa que reformava les piscines de Callús fa fallida i no es podran obrir a temps

L’Ajuntament de Callús no podrà obrir les piscines municipals pels volts de Sant Joan com tenia previst, i s’haurà d’esperar, com a mínim, al 15 de juliol. El retard és degut a la demora, de mig any, de les obres de condicionament que s’hi estan fent i que han estat mesos encallades per la fallida econòmica de la constructora. Ara les reprendrà una altra empresa amb el compromís d’enllestir-les el 15 de juliol, segons ha explicat l’alcalde, Jordi Mas.

La temporada passada ja va ser més curta precisament per poder començar les obres com més aviat millor, i l’1 de setembre les instal·lacions ja eren tancades. Es van adjudicar per concurs a l’empresa Galitec, que tenia quatre mesos per executar els treballs, de manera que «ens asseguràvem un marge de tranquil·litat davant de possibles contratemps, però resulta que el contratemps ens ha acabat superant», apunta Mas.

L’obra pujava a un total de 360.000 euros, i es tractava d’arreglar el vas de la piscina, que tenia una fuita i calia adequar-lo a la normativa vigent mitjançant una làmina d’aigua desbordant. També s’aprofitaven els treballs per canviar la maquinària i transformar la piscina de clor en una de salina, i per renovar part de la gespa. L’alcalde explica que no és una obra de gran complexitat, de manera que es podia enllestir en els quatre mesos previstos, però amb els treballs a mig fer, «l’empresa ens va dir que no podia acabar l’obra per fallida econòmica».

Bàsicament l’empresa ha deixat pendent «l’enrajolat i la nova maquinària», diu Mas. En aquest sentit, apunta que ja hauria executat el mínim exigit com perquè l’Ajuntament es pugui emparar en la clàusula del contracte que permet fer una cessió d’obra a una altra empresa sense necessitat d’un nou concurs, si bé aquesta s’haurà d’ajustar a l’import equivalent al que queda pendent d’executar sense modificacions. Aquí és on l’Ajuntament va tenir el principal escull a l’hora de trobar una empresa disposada a assumir els treballs, i finalment ha estat una constructora madrilenya proposada per la mateixa Galitec qui se’n farà càrrec.

Tot plegat, ha suposat una demora de mesos que impedirà obrir les piscines a temps. Es preveu que avui mateix, o a tot estirar la setmana entrant, es reprenguin els treballs que com a màxim s’hauran d’haver enllestit el 15 de juliol. «El compromís de l’empresa és aquest», insisteix Mas. Tanmateix, lamenta que això ja ha impedit poder posar en venda els abonaments (l’Ajuntament ja decidirà quan i en quines condicions), i ha trastocat els plans dels cursets i dels casals d’estiu, que fan un ús freqüent de les piscines, a banda del retard del servei per als usuaris.