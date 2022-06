Un sallentí pedalarà 350 km pel poble per recaptar fons per un infant amb síndrome de West

L'esportista sallentí German Garcia, que el passat mes d'abril va pujar 85 vegades al serrat del Xipell pels 263 graons que hi ha des del peu del turó en un repte solidari, canviarà aquest cap de setmana les escales per la bicicleta. Ho farà amb el mateix objectiu, recollir fons per ajudar els pares d’un nen de 5 anys de Manresa a pagar el tractament del seu fill, que té síndrome de West. El nen és Oliver Torres, i pateix una malaltia de les anomenades rares que li van diagnosticar quan només tenia 4 mesos.

Aquest cap de setmana, German Garcia pedalarà fins a 350 km per tot Sallent. Ho farà pels carrers del poble on farà un total de 58 voltes. El repte començarà a les quatre de la matinada d'aquest dissabte dia 11 davant del Parc Municipal Pere Sallés de Sallent i acabarà, si tot va bé, a les dues del migdia del dia següent, diumenge dia 12, al mateix lloc. En aquesta acció solidària es vol recaptar fons pel tractament del nen. En la primera que va fer, les 85 pujades al Serrat del Xipell de Sallent, es van recollir fins a 645 euros. La família de l'Oliver ja ha explicat en nombroses ocasions que el menor té un tractament molt car, d'entre 400 i 500 euros cada mes, i a vegades és difícil poder assumir-ne el 100%. German ja porta entrenant durant l'últim mes on diferents persones l'han anat acompanyant per fer més amena la preparació.