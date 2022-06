Representants del Pont i Sant Joan visiten el poble agermanat d’El Rubio

Una delegació de l’Ajuntament del Pont de Vilomara encapçalada per l’alcalde, Enric Campàs, va visitar el municipi El Rubio (Sevilla) amb el qual està agermanat. En aquesta visita també hi va ser present Àngel Sáez, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, ja que també hi té un acord d’agermanament.

La visita, segons han destacat fonts municipals, ha servit per «continuar enfortint els llaços que ens uneixen» amb aquesta població «ja que són molts els habitants que resideixen al poble que van emigrar d’aquest municipi». Aquesta visita és la continuació del treball conjunt que estan duent a terme els dos municipis. El març passat va ser una delegació de l’Ajuntament d’El Rubio la que va visitar el Pont i Sant Joan per conèixer de primera mà on i com viuen els seus conciutadans emigrats.