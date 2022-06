Una quarantena de persones es va aplegar al pati del Mas Llobet per assistir a la xerrada que sota el títol «Territori i infraestructures» va organitzar el col·lectiu Sant Joan decideix i l’Assemblea a Sant Joan. Aquest era el segon acte del cicle «Construïm un municipi per la independència», que pretén parlar de país, però també del municipi en aquells àmbits que s’exposen. Per això l’acte també va comptar amb la presència de Marc Güell (regidor d’ERC al ple santjoanenc) i Eduard Mata (candidat de Junts a les municipals del 2023 i actual regidor a l’oposició).

La segona xerrada, moderada per Toni Cornudella, va tenir com a protagonista al conegut economista Germà Bel. Fill de les Cases d’Alcanar, Bel ha sigut diputat al Parlament de Catalunya i al Congrés dels diputats espanyol. El 2013 va ser designat membre del Consell Assessor per la Transició Nacional i el 2015 va encapçalar la candidatura de Junts pel Sí a la circumscripció de Tarragona.

Germà Bel va repassar l’estat de les infraestructures a Catalunya i el fet de no tenir un estat propi per millorar-les. Bel va constatar que des de la Generalitat «es podria governar millor, però el cert és que tenen poques eines per fer-ho». Va exposar que a nivell de carreteres o altres infraestructures, com ara ports, Catalunya no té una situació desfavorable, però va recalcar que en l’àmbit ferroviari «hi ha un problema molt greu de desinversió en Rodalies, sistemàtic, que afecta greument la reducció de l’ús del transport públic i contaminació a la zona metropolitana; així com la no realització del corredor mediterrani que té conseqüències directes econòmiques pel país». En el torn de preguntes del públic també es van abordar temes com la taxa per entrar a Barcelona o la capacitat real d’Europa d’ influir en el procés català.

Durant l’acte també es va preguntar als representants locals de Junts i ERC sobre com imaginaven una Sant Joan on poguessin tornar a governar. Güell i Mata van repassar les actuacions a nivell de infraestructures i urbanisme que van tirar endavant conjuntament en el govern compartit 2011-2019 i van exposar alguns dels projectes «que van quedar parats amb el canvi de govern», així com altres reptes que Sant Joan ha d’afrontar a nivell d’inversions, urbanisme i serveis en el futur proper.

L’acte es va cloure amb la presentació i tast de vins del celler Collbaix, acompanyats del Mossec del Pelegrí de Porc de Palou, elaborat per Mafrica per la commemoració de la Manresa ignasiana del 2022, que van poder degustar els assistents.